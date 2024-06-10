У Forbes проаналізували, чому росіяни не вберегли Су-57 і чим особлива авіабаза в Ахтубінську

Іноземні журналісти порівняли, як Україна та Росія захищають свої літаки. Перевага за Україною, хоч наша держава і має значно менше суден.

8 червня в Астраханській області уразили літак Су-57. Його вважають винищувачем п'ятого покоління, який має стелс-властивості. Попри певні недоліки судна, загарбники цінують його і не відправляли в Україну.

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Росія погано захищає свої літаки

Росіяни зосередили багато своїх найкращих військових літаків у Державному льотно-випробувальному центрі в Ахтубінську, включаючи нові винищувачі Су-35, безпілотники "Охотник" і, звичайно ж, Су-57, які є російською відповіддю на американські винищувачі-невидимки F-22 компанії Lockheed Martin,

– мовиться в повідомленні.

У 2019 році там фіксували щонайменше шість двомоторних надзвукових винищувачів Су-57. Літаки стояли просто неба, тож російські льотчики гостро критикували командування за це. Вони обурювалися через таку безтурботність, мовляв, як таке можливо, що для надсучасних літаків не звели укриття.

Цікаво, що укриття не з'явилося і під час війни. За 28 місяців окупанти не спромоглися захистити свої літаки, що вміють ухилятися від радарів. Су-57 є найціннішим надбанням ворога. Звести для нього укриття коштує приблизно як один із цих літаків.

А як захищає літаки Україна

Журналісти зауважили: літаки Сил оборони часом теж стоять просто неба, де їх можуть дістати БпЛА "Ланцет".

"Але українці завдають ударів по російських аеродромах більш ефективно, ніж росіяни по українських – значною мірою завдяки зростанню арсеналу українських ударних безпілотників дальнього радіусу дії і відносній повільності російського процесу прийняття рішень", – пишуть у Forbes.

А ще Україна "розпорошує свої літаки по широкій мережі невеликих аеродромів і навіть по автострадах". Так дістати повітряні судна складніше.

Росіяни такого, на наше щастя, не роблять. А якщо й змінюють бази, то зазвичай у відповідь на українські атаки.

ЗМІ пояснили, чому Су-57 складно передислокувати з Ахтубінська

Су-57 не схожий на інші літаки – йому потрібні майданчики, де можна випробувати унікальні стелс-якості. Імовірно, Ахтубінськ є чи не єдиним таким майданчиком.

Там є лабораторії і величезна територія для випробувань. Голандський сайт Scramble зазначив, що Державний льотно-випробувальний центр в Ахтубінську є одним з найцінніших активів для ворожого міноборони.

Передислокувати Су-57 деінде означає поставити під загрозу розробку літаків цього типу. А якщо довга рука ГУР дістала до Ахтубінська один раз, це може повторитися.

Чи справді Су-57 такий хороший

Росіяни розповідають про цей літак як про аналог західних моделей. Або й подають його як аналаґафнєтний. Докладно про те, що являє собою Су-57, читайте тут.