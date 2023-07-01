В Європу прибув американський спецлітак ядерного моніторингу
Американський літак WC-135 Constant Phoenix 1 липня помітили у повітряному просторі Європи. Цей літак призначений для моніторингу ядерних викидів у повітря.
Про це стало відомо завдяки вебсервісу з моніторингу польотів літаків у режимі онлайн Flightradar24. За попередніми даними, цей літак має взяти контролювати якість повітря у регіоні, передає 24 Канал.
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Літак ядерного моніторингу помітили в Європі
Повітряне судно Сполучених Штатів Boeing WC-135 Constant Phoenix помітили, коли він пролітав над Іспанією. Український блогер Сергій Стерненко опублікував скриншот руху цього американського літака на карті.
Американський літак з ядерного моніторингу прилетів у Європу / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка
Цей літак прилетів у Європу з Атлантики, щоб взяти проби атмосферного повітря та виявити радіоактивні викиди на Європейському континенті. Наразі достеменно невідомо, якою саме був пункт призначення цього американського повітряного судна.
Що відомо про літак WC-135 Constant Phoenix
- Літак радіоактивного моніторингу WC-135 Constant Phoenix призначений для виявлення та ідентифікації забруднень викликаних випробуванням ядерного озброєння.
- Вперше цей літак здійснив свій політ у 1965 році. Має кілька модифікацій, однак деякі з них уже були виведені з експлуатації у 2020 та 2022 роках.
- Після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році до Європи було направлено 1 WC-135B "Constant Phoenix" та 1 WC-135C "Snoopy". Вони виконували польоти над Європою, збираючи повітряні проби та аналізуючи їх, щоб визначити рівень радіації та хімічний склад викидів.
- Наразі одним з головних місць базування літака Південна Корея. Адже він стежить за рівнем радіації поруч із КНДР, оскільки ця країна доволі часто проводить свої ядерні випробування.
Росіяни погрожують підірвати ЗАЕС
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов 20 червня повідомив, що росіяни додатково замінували охолоджувач на території ЗАЕС. Якщо його вивести з ладу, то опісля можуть виникнути ядерна загроза.
- Згодом стало відомо, що російські загарбники покидають територію Запорізької АЕС. Паралельно з цим, в МЗС Росії почали поширювати пропагандистські наративи про те, що Україна буцімто готує теракт на станції.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може підірвати ЗАЕС дистанційно. Це може статися у випадку, якщо ЗСУ отримають контроль над станцією.