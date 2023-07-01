В Європу прибув американський спецлітак ядерного моніторингу

Американський літак WC-135 Constant Phoenix 1 липня помітили у повітряному просторі Європи. Цей літак призначений для моніторингу ядерних викидів у повітря.

Про це стало відомо завдяки вебсервісу з моніторингу польотів літаків у режимі онлайн Flightradar24. За попередніми даними, цей літак має взяти контролювати якість повітря у регіоні, передає 24 Канал.

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Літак ядерного моніторингу помітили в Європі

Повітряне судно Сполучених Штатів Boeing WC-135 Constant Phoenix помітили, коли він пролітав над Іспанією. Український блогер Сергій Стерненко опублікував скриншот руху цього американського літака на карті.



Американський літак з ядерного моніторингу прилетів у Європу / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Цей літак прилетів у Європу з Атлантики, щоб взяти проби атмосферного повітря та виявити радіоактивні викиди на Європейському континенті. Наразі достеменно невідомо, якою саме був пункт призначення цього американського повітряного судна.

Що відомо про літак WC-135 Constant Phoenix Літак радіоактивного моніторингу WC-135 Constant Phoenix призначений для виявлення та ідентифікації забруднень викликаних випробуванням ядерного озброєння.

Вперше цей літак здійснив свій політ у 1965 році. Має кілька модифікацій, однак деякі з них уже були виведені з експлуатації у 2020 та 2022 роках.

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році до Європи було направлено 1 WC-135B "Constant Phoenix" та 1 WC-135C "Snoopy". Вони виконували польоти над Європою, збираючи повітряні проби та аналізуючи їх, щоб визначити рівень радіації та хімічний склад викидів.

Наразі одним з головних місць базування літака Південна Корея. Адже він стежить за рівнем радіації поруч із КНДР, оскільки ця країна доволі часто проводить свої ядерні випробування.

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