Літак МАУ забув частину пасажирів в аеропорту: пояснення авіакомпанії
Частина пасажирів, що мали б полетіти літаком МАУ з Києва до Одеси залишилися в аеропорту. За попередньою інформацією, пілот отримав неправильну інформацію про пасажирів, які нібито вже перебували на борту, тому й здійняв літак в небо. Насправді ж 30 мандрівників не встигли доїхати з термінала до літака.
Читайте також: Які з українських авіакомпаній є найбільш пунктуальними: рейтинг за квітень
До слова, всім пасажирам, яких випадково забули в аеропорту, буде повернена вартість невикористаного квитка Київ – Одеса. А також згідно з правилами авіакомпанії МАУ, буде виплачена компенсація в розмірі 250 євро.
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії літак після вильоту повернувся до аеропорту, бо жінка забула дитину. Вже у літаку вона згадала, що її дитина залишилася в терміналі аеропорту.