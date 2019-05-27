Літак МАУ забув частину пасажирів в аеропорту: пояснення авіакомпанії

Частина пасажирів, що мали б полетіти літаком МАУ з Києва до Одеси залишилися в аеропорту. За попередньою інформацією, пілот отримав неправильну інформацію про пасажирів, які нібито вже перебували на борту, тому й здійняв літак в небо. Насправді ж 30 мандрівників не встигли доїхати з термінала до літака.

Тим пасажирам, які залишилися в Києві надали харчування, а також запропонували як альтернативу поїхати до Одеси автобусом, повідомили в МАУ.

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Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України забезпечила житлом тих пасажирів, які погодилися вилетіти на наступний день. Щодо інциденту, то працівники МАУ зазначили, що ситуація сталася через помилку співробітників обслуговчої компанії Aerohandling.

До слова, всім пасажирам, яких випадково забули в аеропорту, буде повернена вартість невикористаного квитка Київ – Одеса. А також згідно з правилами авіакомпанії МАУ, буде виплачена компенсація в розмірі 250 євро.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії літак після вильоту повернувся до аеропорту, бо жінка забула дитину. Вже у літаку вона згадала, що її дитина залишилася в терміналі аеропорту.