18:09
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Літак МАУ забув частину пасажирів в аеропорту: пояснення авіакомпанії

      606 Читать новость на русском
      Літак МАУ забув частину пасажирів в аеропорту
      Літак МАУ забув частину пасажирів в аеропорту / itc.ua

      Частина пасажирів, що мали б полетіти літаком МАУ з Києва до Одеси залишилися в аеропорту. За попередньою інформацією, пілот отримав неправильну інформацію про пасажирів, які нібито вже перебували на борту, тому й здійняв літак в небо. Насправді ж 30 мандрівників не встигли доїхати з термінала до літака.

      Тим пасажирам, які залишилися в Києві надали харчування, а також запропонували як альтернативу поїхати до Одеси автобусом, повідомили в МАУ.

      Читайте також: Які з українських авіакомпаній є найбільш пунктуальними: рейтинг за квітень

      Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України забезпечила житлом тих пасажирів, які погодилися вилетіти на наступний день. Щодо інциденту, то працівники МАУ зазначили, що ситуація сталася через помилку співробітників обслуговчої компанії Aerohandling.

       

       

      До слова, всім пасажирам, яких випадково забули в аеропорту, буде повернена вартість невикористаного квитка Київ – Одеса. А також згідно з правилами авіакомпанії МАУ, буде виплачена компенсація в розмірі 250 євро.

      Нагадаємо, що у Саудівській Аравії літак після вильоту повернувся до аеропорту, бо жінка забула дитину. Вже у літаку вона згадала, що її дитина залишилася в терміналі аеропорту.

      blog_ava
      Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз
      сьогодні
      13147
      Теги: Новини України Курйозні новини МАУ авіація Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 18:02 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 201
      "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      сьогодні , 17:10 "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      Блог Медіа 467
      Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      сьогодні , 16:00 Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      Леонід Остальцев 577
      Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      сьогодні , 15:50 Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      Світлана Попова 6164
      Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      сьогодні , 15:15 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      Яніна Ткачук 12694
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук