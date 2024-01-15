Знищено А-50 і підбито Іл-22: все, що відомо про "літакопад" Росії над Азовським морем 14 січня
Українські захисники ввечері 14 січня гарно відпрацювали по російських літаках над акваторією Азовського моря. Зрештою стало відомо, що внаслідок атаки було знищено літак А-50, а також пошкоджено Іл-22.
Збиття цих повітряних суден увійшло в історію, як черговий "чорний день" російської авіації. Усе, що відомо про ураження літаків А-50 та Іл-22 – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Над Азовським морем збили 2 російських літаки
Увечері 14 січня у мережі почали ширити інформацію, що наші військові успішно "приземлили" в Азовське море літак А-50. Джерела 24 Каналу зазначили, що бортовий номер А-50 був RF-50601.
Українські ЗМІ, з посиланням на власні джерела, наголосили, що А-50 заступив на чергування у районі тимчасово окупованої Кирилівки у Херсонській області близько 21:10 – 21:15. І практично відразу його вдалося збити, через що літак зник з радарів, а пілоти не відповідали на запити тактичної авіації.
Що відомо про російський літак А-50 / Інфографіка 24 Каналу
Водночас разом зі збиттям А-50 журналісти повідомляли й про те, що нашим захисникам вдалося підбити двигуни літака Іл-22. Згодом у мережі з'явився "запис", на якому можна почути, як російський пілот просить про екстрену посадку в Анапі.
Це повітряне судно – повітряний командний пункт – здійснювало чергування у районі Стрілкового. Його наші військові підбили уздовж узбережжя Азовського моря.
Уже вранці Сили оборони оприлюднили кадри, ймовірно, останнього польоту літака А-50. На відео можна побачити, що російське повітряне судно вочевидь вилетіло 14 січня у післяобідній час, адже сонце уже почало заходити за обрій, але ще не було надто темно.
Сили оборони показали, ймовірно, останній політ А-50 / Відео з телеграм-каналу Сил оборони Півдня України
У ЗСУ і Повітряних силах підтвердили ураження літаків
Уже вранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на чергові втрати у російській авіації. Офіцер не розкрив жодної інформації, а натомість запостив картинку, присвячену роковинам удару по багатоповерхівці у Дніпрі, у свій телеграм-канал. Саме 14 січня 2023 року росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі.
Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди!
– написав командувач Повітряних сил.
Однак уже згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російського літака А-50. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї.
Воїни Повітряних сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22,
– заявив головком.
Водночас у мережі почало з'являтися фото буцімто пошкодженого літака Іл-22, який встиг приземлитися в Анапі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на нього, зауваживши, що літак сильно пошкоджений і ремонт йому вже не допоможе.
Російський літак підбили у Приазов'ї / Фото соцмережі
Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит",
– йдеться у повідомленні військового.
Крім того, Ігнат зазначив, що літак горів, і серед екіпажу є поранені. Також речник ПС висловив сподівання на те, що серед окупантів можуть бути й "200-ті".
У Повітряних силах уточнили, що пріоритетною ціллю для українських сил був саме знищений А-50. Командний повітряний пункт Іл-22 виявився приємним бонусом.
У Кремлі не мають інформації щодо збиття А-50 та Іл-22
Російські пропагандисти 15 січня спіймали прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова і вирішили спитати в нього, чи знає він щось про "літакопад" з А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Він зазначив, що нічого не знає про збиття військових літаків.
Ні, інформації немає. Потім все-таки це тема, яка стосується ходу спеціальної воєнної операції,
– сказав прихвостень Кремля.
Крім того, він також послав російських пропагандистів уточнювати інформацію щодо пошкодження чи падіння військових літаків в міністерство оборони Росії. Таким чином він переклав відповідальність за коментарі на російське військове керівництво.
Втрата літаків матиме велике значення для росіян
За оцінкою журналістів Forbes, вартість базової версії А-50 становить 330 мільйонів доларів, модернізованої − близько 500 мільйонів доларів США. Тобто якщо літак знищено, це найдорожча втрата Росії після крейсера "Москва" (750 мільйонів доларів США).
Одразу в день ураження почали говорити про те, що в Росії дуже мало цих літаків і ще менше людей, які вміють на них працювати.
"Загалом у Росії 16 літаків А-50 різних конфігурацій. У 2014-му вона почала розробляти нову версію – А-100. Проте цю програму було заблоковано західними санкціями у сфері авіації й електроніки. Ймовірно, Росія більше не може виготовляти або модернізувати ці авіаційні комплекси", – пише Forbes.
Водночас речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що через втрату літака А-50 ворог може перенести заплановані удари по українській території на інший час. Адже А-50 фактично був "очима" росіян, які допомагали корегувати ракетні удари по Україні.