Перша ластівка щодо літаків уже була: чому Захід затягує процес передачі Україні авіації

На вчорашній зустрічі в форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що у нього наразі немає новини щодо можливості постачання Україні авіації та далекобійної зброї.

Усі військові постачання такого рівня завжди тримаються в секреті. Про це 24 каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він наголосив, що політична комунікація навколо них завжди вибудовується спеціальним, трошки маніпулятивним, але захисним чином.

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Рішення, ймовірно, вже досягнуте

Експерт зазначив, це робиться для того, щоб:

скептики всередині Заходу не змогли дуже швидко відреагувати;

Росія не дуже чітко розуміла, коли будуть досягнуті ці рішення.

"Скоріше за все рішення вже досягнуте. А зараз тривають певні технічні консультації, щоб анонсувати це рішення, коли воно вже буде остаточно сформоване", – підкреслив Божко.

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Процес перестраховується

Він нагадав, що перша ластівка рішення по літаках вже була. Це те, що Велика Британія вже починає навчати українських пілотів для того, щоб вони могли літати на сучасних літаках західного зразка.

В цьому випадку, комунікація, яку заявляють західні посадові особи і частково українські посадові особи, має на меті захистити процес ухвалення рішення про передачу. Саме тому все так незрозуміло,

– наголосив співрозмовник.

На думку Ярослава Божко, добре, що все відбувається саме так. Західні країни і Україна перестраховують цей процес від зайвих втручань.

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