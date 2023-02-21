F-16 чи ATACMS: Україна може отримати потужний "сюрприз" до річниці війни
Президент США під час свого візиту до Києва заявив, що США та західні союзники підтримуватимуть Україну до перемоги. Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги. Однак, оскільки союзники України готуються до річниці повномасштабного вторгнення, це може означати, що неприємні сюрпризи для Росії ще готуються.
Так у коментарі 24 Каналу заявив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. За його словами, меседж Байдена мав найбільший символізм і проявив консенсус Заходу.
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"Але мені здається, і багато інсайдерів про це кажуть, що якраз в саму річницю ми почуємо про оголошення нового пакету допомоги від наших партнерів. І ми дуже сподіваємося, що до нього увійдуть такі бажані для нас літаки F-16", – сказав він.
Чи може Україна отримати літаки F-16 та ракети ATACMS: дивіться відео
Складна політична воля
Заступник директора аналітичного центру "Політика" вважає, що Україна таки отримає F-16 та ракети ATACMS. Однак, тут питання термінів, адже ця політична воля і рішення даються дуже складно західним політикам.
І при цьому оплачуються кров’ю найкращих синів і дочок України,
– зауважив Бронжуков.
Він вважає, що нині завдання українських дипломатів та політиків полягає в тому, щоби переконувати західних партнерів надати Україні ту зброю, яка допоможе якнайшвидше перемогти у війні з Росією та повернути свою територіальну цілісність.
Військова допомога Україні: останні новини
- Президент США Джо Байден відвідав Київ та оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Володимир Зеленський заявив, що вони з Байденом обговорили "далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше".
- Під час візиту Джо Байдена до Києва було оголошено повітряну тривогу. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що Байден, почувши повітряну тривогу, зрозумів, для чого Україні винищувачі.
- Президент США прибув до Варшави. Там Джо Байден зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президенти планують обговорити питання літаків для України.