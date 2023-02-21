F-16 чи ATACMS: Україна може отримати потужний "сюрприз" до річниці війни

Президент США під час свого візиту до Києва заявив, що США та західні союзники підтримуватимуть Україну до перемоги. Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги. Однак, оскільки союзники України готуються до річниці повномасштабного вторгнення, це може означати, що неприємні сюрпризи для Росії ще готуються.

Так у коментарі 24 Каналу заявив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. За його словами, меседж Байдена мав найбільший символізм і проявив консенсус Заходу.

Дивіться також Байден кинув виклик і дав ляпаса Кремлю: які політичні результати його візиту до Києва

"Але мені здається, і багато інсайдерів про це кажуть, що якраз в саму річницю ми почуємо про оголошення нового пакету допомоги від наших партнерів. І ми дуже сподіваємося, що до нього увійдуть такі бажані для нас літаки F-16", – сказав він.

Чи може Україна отримати літаки F-16 та ракети ATACMS: дивіться відео

Складна політична воля

Заступник директора аналітичного центру "Політика" вважає, що Україна таки отримає F-16 та ракети ATACMS. Однак, тут питання термінів, адже ця політична воля і рішення даються дуже складно західним політикам.

І при цьому оплачуються кров’ю найкращих синів і дочок України,

– зауважив Бронжуков.

Він вважає, що нині завдання українських дипломатів та політиків полягає в тому, щоби переконувати західних партнерів надати Україні ту зброю, яка допоможе якнайшвидше перемогти у війні з Росією та повернути свою територіальну цілісність.

Військова допомога Україні: останні новини