У Зеленського відповіли, чи дійсно Данія продала F-16, які готувала для України

У ЗМІ з’явилась інформація, що Данія продала Аргентині 24 літаки F-16. Михайло Подоляк запевнив, що всі домовленості, які Україна має з Данією та іншими партнерами про надання F-16 досі в силі. Наша держава отримає ту кількість літаків, про яку було домовлено.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що програми навчання наших пілотів на F-16 продовжуються. Розпочалась процедура оновлення авіоніки на цих літаках, щоб вони були більш спроможними.

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Літаки для України

Подоляк зазначив, що та кількість літаків, яку пообіцяли партнери, у тому числі Норвегія та Данія, у повному обсязі надійде до України.

Я хочу, щоб ми не гралися в інформаційні провокації, які Росія максимально масштабує. Аби показати, що, начебто, Україна нікому не потрібна. Все йде в рамках домовленостей,

– сказав він.

Володимир Зеленський постійно веде комунікації з країнами, які мають надати Україні F-16, також є функціональний штаб, який займається логістикою.

Все йде згідно з планом: тренування, забезпечення логістики, апдейт літаків,

– зауважив Михайло Подоляк.

Він додав, що як тільки F-16 з’являться в українському небі, то стане помітною суттєва зміна по лінії фронту.

Росія втратить свій козир – авіаційні керовані бомби. Вони щодня випускають по 50 – 200 КАБів. Кидають на голови нашим хлопцям, які знаходяться по лінії фронту. Це треба вирішувати,

– наголосив Михайло Подоляк.

F-16 для України: що відомо