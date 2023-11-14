Росіяни "полюватимуть" за F-16: які способи можуть використати окупанти

Україна очікує на американські винищувачі F-16, а наші пілоти вже проходять на них навчання. Проте до цього також готуються росіяни, для яких літаки можуть стати новою ціллю.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт з авіації Валерій Романенко, зауваживши, що не варто відкидати спроб окупантів знищити винищувачі безпосередньо на аеродромах. Відтак, ймовірно, перший час пілоти літатимуть у районах, куди не дістануть росіяни.

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Які способи можуть придумати окупанти

Наразі невідомо точної кількості пілотів, які проходять навчання. Судячи з відкритої інформації, можна припустити, що відбувається підготовка пілотів на одну повноцінну ескадрилью з 12 літаків. Відтак, першими сядуть за штурвал 16 – 18 пілотів – це штатний розклад ескадрильї. Хоч літаків 12, але на 2 літаки готують 3 пілотів.

На мій погляд, F-16 найперше використовуватимуть для знищення "Шахедів", крилатих ракет в тилу, бо моментально випустити їх на лінію фронту, де росіяни за ними полюватимуть, – дуже небезпечно,

– наголосив Валерій Романенко.

Росіяни вже думають над тим, як боротися з винищувачами. Першим варіантом може бути знищення літаків. Для цього повітряний простір освоюють російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Вони мають ракети з дальністю до 300 кілометрів і їхні радари дозволяють запускати ракети на таку відстань.

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Другий варіант знищення наших літаків росіяни також активно обговорюють. Мовиться про те, щоб запускати ракети від зенітно-ракетного комплексу С-400 й потім передавати управління ними на літаючі радари.

"Якщо із землі можна бачити літак на висоті 1000 метрів приблизно на 100 – 120 кілометрів, то для літаючого радара ця дальність підвищується на 250 – 300 кілометрів", – підкреслив експерт з авіації.

Отож найперше, коли ми отримаємо винищувачі й стане зрозуміло, які ракети під ними, нам потрібно розробляти тактику й налагодити розвідку. Все це для того, щоб у момент використання літаків, у повітрі не було російських засобів, які можуть їм нашкодити.

Поява F-16 на фронті дасть прикриття для наших сил. Наприклад, бомбардувальники, які зараз закидують передову бомбами, остерігалися б з'являтися поблизу лінії фронту. Своєю чергою це врятувало б тисячі життів наших військових.

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