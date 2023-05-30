F-16 зробить переворот: Ігнат пояснив, чим винищувач може допомогти Україні

Україна дуже чекає на постачання літаків F-16 від західних партнерів. Ці винищувачі дуже допоможуть нашій державі, зроблять переворот у Повітряних силах ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, як маскуватимуть F-16.

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Домінування в повітрі

Ігнат зазначив, що домінування в повітрі досягається не лише авіацією. У цьому беруть участь і наземні системи теж. Авіація працює під прикриттям рідного ППО, ППО сухопутних військ, радіотехнічних військ. Усе в комплексі повинно працювати, як ППО.

Літаки мають перебувати на всіх оперативних аеродромах в Україні. Вони є, вони функціонують, саме з них і працює сьогодні ще радянська авіація, щодня завдаючи ударів по ворогу.

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Перевага в повітрі

Що таке перевага в повітрі? Це перевага в технологіях. Вона важлива не кількістю. Чим раніше побачити ворога, тим раніше можна застосувати по ньому засоби озброєння. Також системи РЕБ дуже важливі. Ці речі допомагають і захистити нашого пілота, і досягати успіху на полі бою й у небі, в повітряному просторі.

Наявність у повітряному просторі F-16 зробить переворот у тому, чого зараз ми не можемо собі дозволити. Це забезпечити перевагу в повітрі над окупованими територіями чи навіть на оперативній глибині окупованих територій.

F-16 зможе це забезпечити, маючи й потужні радари, й відпрацьовуючи одночасно по декількох цілях. У F-16 дуже широкий цікавий спектр озброєння, яке може працювати по різних типах цілей. Літак багатоцільовий. І кораблі не будуть себе добре почувати в чорноморському басейні, й окупанти на землі, й росіяни в небі,

– зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

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