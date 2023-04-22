Західні літаки зменшили б кількість втрат при контрнаступі в 10 разів, – льотчик

21 квітня у Німеччині пройшла вже 11 зустріч формату "Рамштайн", на якій обговорювали військову допомогу Україні для відбиття російської агресії. На жаль, сподівання на отримання західних винищувачів не справдились.

Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, прямо заявив, що ненадання сучасних військових літаків Україні – це політичне рішення. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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ППО може лише на 50% замінити авіацію

За його словами, наші військові, а насамперед льотчики, почули від Міллі те, що обговорювалось вже давно. Ненадання Україні авіації західного типу – це виключно "політичний момент". Про це вперше публічно озвучили на 11 зустрічі формату "Рамштайн".

"Це свідчить, що існують якісь "договорняки". Нам цілий рік нав’язували, що наші льотчики не можуть опанувати F-16, що наші аеродроми не пристосовані для західних літаків, неповноцінність наших інженерно-технічних служб. Тепер можна видихнути, все з нами в порядку, лише зараз нам сказали реальну причину", – заявив Світан.

Він додав, що під час зустрічі велику увагу приділили посиленню ППО, але зенітно-ракетні комплекси можуть замінити авіацію лише на 50% – максимум відігнати російські літаки під час наступу наших військ

"F-16 може виконувати завдання і штурмовика і бомбардувальника, чого точно не може жодна система ППО. Без літаків доведеться вгризатись у кожен метр оборонних редутів ворога і, що найстрашніше, це збільшення кількості втрат серед наших захисників. Була б авіація, кількість втрат була б в 10 разів меншою", – підсумував Світан.

Підсумки "Рамштайну-11"