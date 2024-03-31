Найкраще для нас F-16, – авіаексперт сказав, навіщо Україні ще й Gripen

У Швеції обговорять можливість передати Україні винищувачі Gripen. Ще напередодні вступу країни в НАТО там заявляли, що коли вони будуть захищені авіацією Альянсу, то власний парк літаків можна буде частково вивільнити.

Розглядаючи повітряні судна, варто зважати не на їхній загальний рейтинг, а на ресурси, які є в України. Таку думку 24 Каналу висловив експерт з авіації Костянтин Криволап, додавши, що літаки Gripen, як і F-16 можуть виконувати важливі функції.

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Для чого нам потрібні Gripen

За словами експерта, ці винищувачі можна поставити на друге місце після американських літаків, зважаючи на ресурси, які ми маємо.

F-16 найбільше нам підходить. Gripen – на другому місці. Крім цього, літаки Швеції могли б розв'язати серйозну проблему – проблему використання ракет Storm Shadow, SCALP EG і, сподіваюся, TAURUS, якщо Німеччина наважиться нам їх передати,

– розповів Костянтин Криволап.

Він додав, що Gripen створений саме під такі системи, а F-16 для цього ще треба налаштовувати. Він трохи менший, ніж F-16, але водночас дуже потужний, адже може взяти практично те саме навантаження. Мовиться про близько 7 тонн. Попри те, що сам Gripen важить майже 20.

До того ж цей літак простий в аеродромному обслуговуванні. Тобто він може просто сісти на автобан, туди під'їде спеціальна машина, фахівці його швидко оглянуть і він полетить далі.

Наприклад, F-16 треба обслуговувати на аеродромі. Але з іншого боку, якщо з Gripen щось трапиться, то його треба вести на завод у Швецію, бо розгалуженої системи ремонту по всій Європі, як F-16, він не має,

– зауважив експерт з авіації.

Однак цей винищувач гарний у маневрах, озброєнні, адже може нести все те саме, що й американські літаки, але також має додатково європейські системи озброєння.

Проте варто зважати на той факт, що для нашої військової інфраструктури буде непросто освоїти одразу два літаки. З іншого боку, ймовірно, це доведеться робити, щоб могти доставити до місць ураження ракети Storm Shadow, SCALP-EG і, сподіваємось, TAURUS.

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