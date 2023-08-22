Може бути цікавим рішенням для України: чим особливі шведські літаки Gripen

Україна вкрай потребує літаків – і не лише F-16. Наша держава також може отримати шведські винищувачі Gripen для посилення свого наступу.

Експерт з авіації Богдан Долінце розповів 24 Каналу, у чому перевага літаків Gripen.

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"Ці літаки адаптовані для експлуатації в складних технічних умовах. Для України це може бути цікавим рішенням", – зазначив Долінце.

Так, їх можна ефективно використовувати зі слабко підготовлених аеродромів, які мають обмежену кількість інфраструктури.

Недоліки винищувачів Gripen

– шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління з бойовим радіусом дії 1500 кілометрів. Має одну з найдешевших льотних годин серед винищувачів – 4 тисячі доларів для модифікації JAS 39E/F.

Цей літак навряд чи зможе стати основним для Повітряних сил України з двох важливих причин. По-перше, їхня загальна кількість у світі – лише кілька сотень.

По-друге, оскільки мало країн експлуатує Gripen, можуть виникнути певні проблеми зі своєчасним ремонтом і обслуговуванням цих літаків.

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