Україна планує придбати в Туреччини винищувачі KAAN, – посол
Джерело:CNN
Посол України в Туреччині Василь Бондар заявив, що наша держава хотіла б закупити винищувачі у Туреччини. Мовиться про літаки типу KAAN, які наразі перебувають на стадії розроблення.
Цей турецький винищувач, який планують виготовити, належить до повітряних суден п'ятого покоління. Ці повітряні судна можуть доповнити наявний авіапарк нашої держави.
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Україна хоче придбати турецькі KAAN
Український посол в Туреччині зазначив, що наші фахівці працюють у межах проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN. За словами Бондаря, це не нова історія, адже у нас є кілька досвідчених компаній з розроблення двигунів.
Україна також придбає KAAN. І ми не обмежимося їхньою покупкою – ми їх будемо використовувати, і знаємо, де саме,
– зауважив дипломат.
Бондар також наголосив, що турецький винищувач може стати конкурентом американським літакам, які планують надати нашій державі союзники.
Посол також сказав, що якщо нашій державі вдасться досягти успіху і запобігти впливу третіх сторін як на Сході, та і на Заході, то Україна буде однією з найсильніших у регіоні.
Яким буде винищувач KAAN
- KAAN – турецький проєкт винищувача п'ятого покоління, що розробляється державною компанією аерокосмічної індустрії Türk Havacılık ve Uzay Sanayii.
- Перед турецькими розробниками поставлена мета створити бойовий літак, який матиме малу радіолокаційну помітність і високу маневровість. Він матиме сучасну оптично-електронну локаційну систему та бортову РЛС.
- Виробництво трьох прототипів MMU Block планують завершити до кінця 2026 року та один прототип Block I – до 2029 року. Ці літаки мають замінити американські F-16.
Україна може отримати F-16 вже весною
- Начальник ГУР МО висловив прогноз, коли Україна може отримати перші літаки F-16. За словами глави розвідки це може статися весною 2024 року.
- Буданов зазначив, що під час засідання "Рамштайн-19" українські представники разом з партнерами обговорювали постачання винищувачів F-16 в Україну. Глава ГУР пояснив, що зараз відбувається фінальний етап щодо передавання цих літаків для українських пілотів.
- Раніше у мережі з'явилися фото літаків F-16 з українськими розпізнавальними знаками. На самих повітряних суднах було зображення Державного гербу України й кольорів українського прапора.