Можуть мати цікаві компоненти, – авіаційний експерт припустив користь літаків з Казахстану
За повідомленням Kyiv Post, США закупили, ймовірно для України, в Казахстані літаки радянського виробництва. Компоненти з них можуть зацікавити нашу країну.
Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що за умовами тендеру країна, яка закупить літаки повинна їх розібрати. Саме літаки того типу, які має Казахстан допоможуть Україні у війні.
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Умови тендеру
За словами авіаційного експерта, мовиться про більше сотні літаків. В основному – це МіГ-29, МіГ-31 та Су-27. Стан цих літаків є не найкращим, тому що вони вже не підлягають подальшої експлуатації або навіть відновленню.
Перший тендер був оголошений у 2023 році, однак продаж літаків не відбувся. Вже у другому тендері було вказано, що компанія, яка його виграє повинна розібрати літаки на певні частини та переробити. Основна умова – зробити це на території військових частин, де вони розташовані.
Літаки були розкидані по трьох військових частинах. Майже половина була в межах однієї авіабази,
– зазначив Долінце
Користь літаків Україні
Якраз якісь із компонентів, на думку авіаційного експерта, можуть передати Україні. Звісно, що певна частина обладнання буде або застарілою, або неробочою.
Разом з тим можуть бути компоненти, які цікаві різним країнам, у яких досі перебувають на озброєнні літаки МіГ-29, МіГ-31 та Су-27. В цих компонентах може бути зацікавлена Україна для відновлення або підтримки тієї авіатехніки, яка залишається в строю,
– підкреслив Долінце.
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