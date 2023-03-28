Падіння БпЛА MQ-9 не завадило операціям: розвідувальну авіацію НАТО помітили над Чорним морем
Джерело:"Крим.Реалії"
Ймовірно, літальні апарати Північноатлантичного альянсу над акваторією Чорного моря проводили розвідувальну місію. Власне, йдеться щонайменше про два авіасудна.
У вівторок, 28 березня, близько 10:30 журналісти повідомили, що біля берегів Румунії літаки НАТО проводять розвідку над Чорним морем. 24 Каналу вдалось підтвердити цю інформацію за допомогою сервісу Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за авіацією.
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Про які саме літаки йдеться
Над територією Румунії станом на 11:00 можна помітити два літальних апарати, що, скоріш за все, виконували розвідувальну функцію:
- Boeing P-8A Poseidon – патрульний протичовновий літак, що розробили за програмою багатоцільового морського літака для заміни Lockheed P-3 Orion. Вилетів він з території Італії, острова Сицилія.
- Lockheed EP-3E Aries II – американське розвідувальне авіасудно морської патрульної авіації США. Вилетіло воно з Греції, острова Крит.
Boeing P-8A Poseidon над територією Румунії / Скриншот 24 Каналу з сервісу Flightradar24 (зроблений близько 11:00, 28 березня)
Lockheed EP-3E Aries II над акваторією Чорного моря / Скриншот 24 Каналу з сервісу Flightradar24 (зроблений близько 11:00, 28 березня)
США не відмовлятимуться від розвідувальних операцій у Чорному морі
- Згадаємо до цієї теми, що декілька тижнів тому, російський винищувач Су-27 спричинив аварію над акваторією Чорного моря за участі американського безпілотника MQ-9 Reaper.
- Тоді у Вашингтоні прямо констатували, що російський пілот, який до цього причетний, є ідіотом, адже він пошкодив американський дрон, коли той перебував у міжнародному повітряному просторі.
- Окрім того, у США неодноразово заявляли, що продовжуватимуть розвідувальні місії у цьому регіоні, попри інцидент зі збиттям MQ-9 Reaper, адже мають на це повне право.
- Зокрема, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголошував, що зіткнення дрона зі Су-27 не стане перешкодою для подальших польотів.