Падіння БпЛА MQ-9 не завадило операціям: розвідувальну авіацію НАТО помітили над Чорним морем

Ймовірно, літальні апарати Північноатлантичного альянсу над акваторією Чорного моря проводили розвідувальну місію. Власне, йдеться щонайменше про два авіасудна.

У вівторок, 28 березня, близько 10:30 журналісти повідомили, що біля берегів Румунії літаки НАТО проводять розвідку над Чорним морем. 24 Каналу вдалось підтвердити цю інформацію за допомогою сервісу Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за авіацією.

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Про які саме літаки йдеться

Над територією Румунії станом на 11:00 можна помітити два літальних апарати, що, скоріш за все, виконували розвідувальну функцію:

Boeing P-8A Poseidon – патрульний протичовновий літак, що розробили за програмою багатоцільового морського літака для заміни Lockheed P-3 Orion. Вилетів він з території Італії, острова Сицилія. Lockheed EP-3E Aries II – американське розвідувальне авіасудно морської патрульної авіації США. Вилетіло воно з Греції, острова Крит.



Boeing P-8A Poseidon над територією Румунії / Скриншот 24 Каналу з сервісу Flightradar24 (зроблений близько 11:00, 28 березня)



Lockheed EP-3E Aries II над акваторією Чорного моря / Скриншот 24 Каналу з сервісу Flightradar24 (зроблений близько 11:00, 28 березня)

США не відмовлятимуться від розвідувальних операцій у Чорному морі