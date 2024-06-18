Літній сезон "бавовни" у розпалі: за пожежами на нафтобазах у Ростовській області стоїть СБУ

Вночі у Ростовській області палали-горіли аж дві нафтобази. Як з'ясувалося, "підпал" організувала Служба безпеки України.

Минула ніч видалася максимально вибуховою для ростовських нафтобаз "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. За інформацією наших джерел, до них "завітали" дрони СБУ.

Місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і бідкались, що черговий дрон долетів до цілі. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.

Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

"СБУ й надалі буде запроваджувати «дронові санкції» проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України", - зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.