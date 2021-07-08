Адаптуйся або помри: чому літо стає фатальним для людства

Кліматична криза означає, що літо – час все більш небезпечної спеки. Цього тижня на північному заході Тихого океану температурні рекорди стали звичною справою.

Температура у Британській Колумбії, Канада, сягнула майже 50 градусів за Цельсієм. Електричні кабелі плавляться, дороги руйнуються, люди – вмирають, пише The Guardian.

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Занадто спекотно для людей

Трохи раніше, на Близькому Сході у п'яти місцях була зафіксована температура вище 50- ти градусів. 20 учнів одного класу в Пакистані втратили свідомість, але наразі всі живі. Хоч і потребували лікування від теплового стресу. Надмірне потепління через викиди вуглекислого газу в атмосферу каже нам, що таких екстремальних хвиль ставатиме все більше.

Наприклад, влітку 2019 року в Європі від спеки померло 2500 людей. Ця хвиля була у 5 разів більш ймовірною, ніж якби глобального потепління не було. У більшості місць, де показник термометра виходить за межі нормальних показників, це спричиняє проблеми. Від порушення економіки до високої смертності.

Теплова хвиля Епізод аномально високих температур, які тривають кілька днів або тижнів та впливають на частину країни або на всю країну. Науково, це виглядає так: коли максимальна добова температура понад 5 днів поспіль перевищує максимальну середню на 5 градусів за Цельсієм. Зазвичай, коли тримається +32 в тіні

Дослідження показують неймовірну залежність: потепління усього лише на 0,5 градуса Цельсію влітку може призвести до 150% зростання теплових хвиль, які вб'ють 100 або більше людей.

Але іноді стається ще гірший феномен: тепло, яке людина не здатна витерпіти. І хоча люди можуть пережити 50+ за Цельсієм, але лише якщо вологість низька. Якщо це не так, то нічого не може нас охолодити. Ні піт, ні холодний душ. У науці є експеримент, відомий як "волога лампочка". Термометр накривають мокрою тканиною і дивляться показники.

Тест показує, за якої температури відбувається випаровування поту та води одночасно з ефектом охолодження. Люди не можуть довго переносити температуру "вологої лампи" понад +35 градусів, бо тоді вже не буде способу охолодити тіло, навіть у тіні та з безлімітною водою.

"Таким країнам загрожують не лише спекотні дні, а й рівень вологості, за якого людський організм просто не може виживати. Це неминуче станеться і треба розуміти, як їм допомагати", – пояснив BBC Тім Палмер, професор у галузі фізики клімату, співробітник програм Оксфорду. Вчений займається моделюванням кліматичних змін.

Звісно, особливо небезпечно у містах. Дороги, паркінги, будівлі поглинають більше тепла, ніж навколишні передмістя та села. Цей ефект давно вивчений й відомий як "міський острів тепла".

Неможлива температура

Вказаний вище показник довго вважався неможливим, поки у 2020 році "вологу лампу" не зафіксували у Перській затоці та в Пакистані, в долині річки Інд. Що добре, це продовжувалось годину-дві на маленькій території.

У той час як кліматичні зміни штовхають температуру вгору, хвилі тепла та неймовірна спека можуть тривати довше, попереджають вчені. Особливо у таких регіонах як Африка ті південний схід США. Вони можуть покривати більші відстані, ставатися там, де зазвичай такого не бувало. Наприклад, в Канаді. Клімат цієї країни коливався від холодного до м'якого.

"Прогнози здавалися мені й не тільки мені абсолютно дивними. Настільки божевільними, що спочатку ми думали – з моделями щось не так", – розповів NBC метеоролог Ларрі О'Ніл, доцент Університету Орегон. Але вони були правильними, хоча вчені передбачали подібну погоду лише в середині XXI століття. А тут рекорди оновлюються на більше ніж 5 градусів за раз!

Потужні антициклони продовжують періоди ясного неба. Це сприяє відсутності опадів, більш сухій погоді. Сонячне випромінювання все більше нагріває землю.

Причина, на думку вчених, криється у так званих "куполах тепла", які накривають великі регіони та розігрівають їх.

Купол тепла Ситуація, коли стається циркуляція високого тиску в атмосфері. Вона затримує тепло на поверхні планети, ландшафт його поглинає. Таким чином, воно не може вирватися й опиняється ніби "під куполом". Така система також відтісняє швидші прохолодні повітряні маси

"Якщо у нас є тропічний циклон, вірогідність отримати "теплову дугу" там де ми зараз її бачимо, зростає втричі", – пояснив О'Ніл. Наразі незрозуміло, як зміна клімату впливає на струменеві потоки повітря та погодні системи.

Кліматичні зміни збільшують кількість повеней та штормів / Фото Inhabitat

Але ці складні атмосферні збурення відбуваються не просто так. Середня температура на узбережжі Тихого океану нагрілася з 1895 року на 1,3 градуса. Більшість міст регіону нині на 2 градуси тепліші ніж у 1970. З початку індустріальної ери, повітря стало тепліше на 1 градус Цельсію. Такі зміни здаються маленькими, але вони призвели до серйозних та частих стихійних лих.

Разом з цим зростає і кількість екстремальних погодних явищ. На кожен градус прогріву, повітря поглинає на 7% більше води, пише Vox. Що може створити небезпечне поєднання спеки та вологості. Ґрунт, пісок, асфальт, бетон дуже добре нагріваються. Особливо погана ситуація в регіонах, які не мають доступу до води. Це пустелі, напівпустелі, великі висоти.

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Спека сама, зазвичай, сприяє охолодженню: вона випаровує воду з рослинності та ґрунту. Але зміни клімату зробили Захід США більш сухим та спекотнішим. Коли температура зростає, ландшафт стає все більш пересохлим, підганяючи її ще вище. 93% регіону перебуває у зоні помірної та сильної посухи (дані американського моніторингу посухи).

Зміни клімату, що призводять до смертей

В США з 1991 по 2010 роки спека забирала в середньому 138 життів на рік. Очільник Британської Колумбії (це Канада – 24) Джон Хорган визнав, що "такої спеки тут не було ніколи".

Температурні рекорди Канади / Графіка AccuWeather

Лідирує містечко Літтон, де термометри показували 49 градусів тепла. До цього щось подібне у зазвичай доволі північній країні фіксували ще 1937 року – +45 у Саскачевані.

До речі, лісова пожежа, що зайнялася внаслідок спекотної погоди, вже знищила Літтон. І наразі у Британській Колумбії вирує 78 активних пожеж. Сильний вітер допомагає вогню поширюватись. Було зафіксовано 486 "раптових та несподіваних смертей" у цій провінції. Їхнє число зростає, а от зарплатня пожежників – ні.

Люди можуть скаржитися на теплові удари, виснаження, високий тиск. Можуть не діяти звичні для них ліки або погіршитись хронічні стани (що призводить до передчасної смерті – 24).

Кліматичні зміни руйнують райони, що вважалися відносно безпечними з точки зору високих температур. Але це нова реальність людства, коли клімат штовхає нас до краю прірви,

– пише профільне видання Gizmodo Earther.

В Канаді будівлі зрідка мають кондиціонери, бо зазвичай вище +30 не буває. Тож місцева влада встановлює поливальні системи та фонтани на вулицях міст та містечок. Відкриті також і центри охолодження, де люди можуть полежати на матрацах. Але туди треба ще дістатися.

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Наразі, в Канаді, а також штатах Вашингтон та Орегон у США розслідують 800 смертей, які можуть бути пов'язані з караючою спекою. Кліматичне дослідження 2018 року показало: теплові хвилі в середньому стаються 6 разів на рік з 2010-х років. У 1960 – 1970х були дві хвилі. Вчені впевнені: загалом, згубний ефект кліматичних змін беззаперечний.

Як пише видання The Washington Post, персонал Університету наук про здоров'я Орегону не стикався з такою ситуацією навіть у найгірші дні COVID-19. Деяких людей привозили, коли їхня нервова система вже відмовляла через високу температуру. Лікарі бігали, щоб доставити кисневу маску або воду тим, хто прибував ледь дихаючи, у запамороченні.

Сонце шкодило також людській шкірі. Дехто спробував дійти до комунальних центрів охолодження, лише щоб впасти посеред вулиці від спеки. "Система була перевантажена", – зізнається Мері Танскі, голова відділення невідкладної допомоги. Багато хто вже не виживав. В місті Сіетл, у декого з пацієнтів не працювали нирки й печінка, а м'язи втрачали тонус.

Зміна клімату – надзвичайна ситуація для сфери охорони здоров'я. І зменшення викидів парникових газів – натурально питання життя та смерті,

– різко відповів головний медичний офіцер Сіетлу Джефф Дачін.

Що людство чекає далі

Вчені досліджують вплив кліматичних змін на стихійні лиха через так звану "науку про атрибуцію" – частину кліматології. В океані, хвилі тепла вже у 20 разів вищі (що, своєю чергою, провокує створення потужних ураганів і тайфунів – 24). Для тропічних ураганів, шанс вирости до Категорії 3 або сильніше зростає на 8% кожні 10 років.

"Це поза тим, що прямолінійний статистичний аналіз міг би запропонувати. Це далеко за межами того, що пропонують кліматичні моделі", – сказав Майкл Венер, кліматолог у національній лабораторії Лоуренса Берклі в Каліфорнії.

Нічні температури зростають удвічі швидше денних влітку. Це дуже загрозлива ситуація, впевнені лікарі. Порушення сну, зневоднення, кумулятивний тепловий стрес – ось чим загрожує нічна спека.

Адаптація людського роду до високих показників може бути ускладнена. Також забруднюється повітря, оскільки глобальне потепління тягне за собою утворення озону, який взагалі-то небезпечний для людей. Може спричиняти проблеми із серцем та легенями.

Поширення тепла Швидкість потепління залежить від регіону. Північні та арктичні регіони нагріваються утричі швидше ніж в середньому планета. А помірні широти – швидше екваторіальних. Останні стають частково непридатними у певний період року, сприяючи поширенню нерівності у світі.

Подальше глобальне потепління може мати згубні наслідки для планети / Графіка Medium

Вчені планують найближчим часом опублікувати попереднє "швидке" дослідження ситуації на Північному Заході Америки. Паризька кліматична угода закликає світ зменшити потепління набагато нижче 2 градусів Цельсію.

Доповідь ООН попереджає, що підвищення навіть на 1,5 градуса викличе "катастрофічний підйом рівня моря, майже повну втрату коралових рифів та неймовірне зростання у кількості та інтенсивності природних катастроф". І цей бар'єр може бути подоланий вже цього десятиліття, якщо викиди не скоротити на 7,6%.

Втім, наразі зрозуміло, що світ навряд чи досягне поставлених цілей, бо більшість країн не знизила викиди вуглекислого газу та продовжує використовувати викопне паливо. Все це забруднює атмосферу, продовжує парниковий ефект. Навіть якби це вдалося, вчені кажуть, що зараз шанс зупинити потепління на 2 градуси – лише 5%.

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Якщо все продовжиться як-от зараз, Земля може стати на 3-4 градуси теплішою до кінця століття. Як це буде виглядати?

Кліматична катастрофа В Арктиці не буде льоду влітку. Сотні мільйонів людей будуть страждати через нестачу водних ресурсів та екстремальних посух. Багато біологічних видів вимруть. Деякі регіони будуть настільки спекотними або нараженими на катастрофи, що там не зможуть жити люди.

"Це все дуже серйозно. Нам потрібно адаптуватися до цього як суспільство. Але деякі речі вже не можна адаптувати", – визнав Майкл Венер. Наприклад, ми вже нікуди не дінемося від спеки. Хай там що, а часу на дії в людства залишилося небагато, діяти потрібно було ще 20 років тому.

Ті, хто займаються атрибуцією, кажуть: ситуація з кліматичною кризою доволі погана й далі все може бути ще гірше.