Литовський сейм заспівав гімн України у роковини вторгнення: потужне відео

У п'ятницю, 24 лютого, весь світ висловлює свою підтримку та солідарність Україні. У роковини повномасштабної війни литовський сейм заспівав гімн нашої держави.

Напередодні роковин повномасштабної війни сейм Литовської Республіки ініціював кампанію на підтримку України під назвою "Хвиля гімну за Україну".

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Литва висловила підтримку українському народу

Волонтери Українського Центру заспівали гімн України разом з представниками литовського Сейму.

Ми співаємо гімн, кладучи руку на серце. Співаємо так, ніби даємо клятву вірності, присягу державі Україна. Дякуємо литовцям, що розділили з нами цю мить єднання, як і цей рік,

– повідомляють волонтери у фейсбуці.

Таким чином громада Литви нагадала світові, що країна стоятиме поруч з українцями до остаточної перемоги.

Литовський сейм заспівав гімн України: дивіться відео

Як світ підтримує Україну в роковини вторгнення: коротко

До річниці повномасштабної війни Росії проти України у Великій Британії відбувся антивоєнний протест. На одній з вулиць Лондона активісти розлили синю та жовту фарби, зафарбувавши таким чином проїжджу частину в кольори українського прапора. Локацію організатори обрали невипадково – акція пройшла перед посольством країни-агресорки Росії.

Цікаво, що білоруси вирішили підтримати нашу державу та вивісили синьо-жовтий прапор у Мінську. Таким чином, у Білорусі все ще є люди, які виступають проти російської агресії.

Ейфелеву вежу у Парижі підсвітили кольорами українського прапора. Це зробили для того, щоб вшанувати роковини кривавої великої війни, яку рік тому почала Росія.

У Брюсселі будівлю Європарламенту також засвітили у синьо-жовтих кольорах. Крім того, напередодні поблизу інституцій Євросоюзу у столиці Бельгії підняли українські прапори.

Литва є однією з країн, яка надала Україні найбільше військової допомоги. З точки зору частки допомоги до власного ВВП Литва витратила 0,7% держбюджету.