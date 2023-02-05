У Литві зібрали велику суму на радари для української ППО й кажуть, що "немає ознак втоми"
Джерело:Radarom
Напад Росії на Україну вплинув на життя у всій Європі. Відтак литовці зібрали 6 мільйонів євро, які Україна використає для оборони.
Про це повідомили на сайті ініціативи Radarom. Гроші на радари протиповітряної оборони збирала коаліція з чотирьох організацій.
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Зазначили, що планують закупити й передати їх для Збройних Сил України.Зауважте! Литва придбає радари для ППО ізраїльського виробництва. Активісти планували зібрати мінімум 5 мільйонів євро. Про збір оголошували на Литовському національному радіо та телебаченні.
Литва буде з Україною
На успішний збір 6 мільйонів євро відреагував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він зазначив, що країна не втомилася підтримувати Україну й робитиме це надалі.
Литва – це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги, – наголосив Ландсбергіс.
Допомога Україні від Литви: останні новини
- Литовський журналіст Андрюс Тапінас, який координував збір на радари, розповів, що засоби допоможуть Україні виявляти дрони-камікадзе та ракети.
- Литва 19 січня оголосила, що надасть Україні військову допомогу на приблизно 125 мільйонів євро. Туди увійдуть десятки зенітних установок L-70, боєприпаси та 2 гелікоптери Мі-8.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що з 24 лютого до 24 грудня 2022 року Україна від Литви отримала військової допомоги на 283 мільйони євро.