Литва та Естонія допускають можливість вислати російських дипломатів

У Литві та Естонії заявили, що допускають можливість висилки російських дипломатів. Влада країн у такий спосіб висловлює солідарність з діями чеського уряду.

Радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що уряд Чехії попросив партнерів по НАТО та Євросоюзу про солідарність. За її словами, наразі по дипломатичних каналах ведуть консультації щодо того, як саме це зробити.

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Влада Литви підтримує Чехію

Скайсгіріте розповіла, що президент Литви Гітанас Науседа повністю підтримує зусилля Чехії щодо зменшення присутності іноземної військової розвідки на території країни-члена НАТО.

Речниця глави держави також додала, що литовський президент висловлює солідарність з діями чеського уряду.

Позиція Естонії

Сенат Чехії закликав уряд розірвати угоду про співробітництво та дружні відносини з Росією. Водночас там запропонували скоротити кількість російських дипломатів.

Водночас за даними ЗМІ, гендиректор політичного відділу МЗС Естонії Лембіт Уйбо також не виключає, що для демонстрації солідарності з Чехією можуть прийняти рішення про висилку з країни кількох російських дипломатів.

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За його словами, можливі кроки в цьому напрямку зараз обговорюють на рівні керівництва ЄС і НАТО.

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