Литва назвала себе мішенню білоруського режиму

У Литві вважають, що стали мішенню білоруського режиму. Зокрема, це стосується нелегальної міграції, яка вийшла на дуже високий рівень останнім часом.

Потоки нелегальних мігрантів з Білорусі – "безпрецедентні". Проте, запевняють у Вільнюсі, наразі з ними справляються.

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Найбільше спроб нелегально перетнути кордон біля Дев'янкішеса

Як повідомив очільник парламентського комітету нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас, на кордоні біля села Дев'янкішес здійснили найбільше спроб перетнути кордон.

Литва була обрана в якості мішені білоруського режиму,

– сказав Кащюнас.

Більшість мігрантів прибувають чотирма щотижневими рейсами з Багдада та Стамбула до Мінська.

Білоруси не підтверджують інформацію про нелегальних мігрантів

Раніше про значне збільшення потоку нелегальної міграції заявили і Службі охорони державного кордону Литви. Там наголосили: білоруська сторона цю інформацію не підтверджує. Взагалі спілкування у литовських прикордонників зі своїми білоруськими колегами – непросте. Вони не реагують на жодні аргументи про порушення кордону.

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Литовський автомобіль з диппоштою хотіли обшукати

Зазначимо, що про зростання напруження між Мінськом та Вільнюсом свідчить інцидент з литовською диппоштою. Білоруські прикордонники вимагали огляду автомобіля та хотіли зірвати пломби. Литовський автомобіль довелось розвернути. Представника Білорусі викликали для пояснень у МЗС Литви.