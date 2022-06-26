Литва не боїться військового сценарію Путіна, – Піонтковський

У Росії почали погрожувати Литві через те, що країна відмовилася від транзиту залізницею до Калінінграда російських товарів, які потрапили під санкції ЄС. У Кремлі заявляють, що "вживатимуть заходи". Проте Литва не боїться Путіна та його військового сценарію.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, країна впевнена, що її підтримає НАТО.

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Він переконаний, що Литва буде стояти дуже твердо (на санкціях проти Росії – 24 канал), бо це була її ініціатива.

Литва демонструє, що не боїться путінської ескалації і можливого військового сценарію. Вона впевнена, що НАТО її підтримає, і про це США заявили в перший же день,

– пояснив Піонтковський.

Публіцист додав, що не сумнівався в тому, що Єврокомісія буде так "петляли".

Піонтковський каже, що Литва не боїться військового сценарію Путіна: відео



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