Литва не боїться військового сценарію Путіна, – Піонтковський
У Росії почали погрожувати Литві через те, що країна відмовилася від транзиту залізницею до Калінінграда російських товарів, які потрапили під санкції ЄС. У Кремлі заявляють, що "вживатимуть заходи". Проте Литва не боїться Путіна та його військового сценарію.
Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, країна впевнена, що її підтримає НАТО.
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Він переконаний, що Литва буде стояти дуже твердо (на санкціях проти Росії – 24 канал), бо це була її ініціатива.
Литва демонструє, що не боїться путінської ескалації і можливого військового сценарію. Вона впевнена, що НАТО її підтримає, і про це США заявили в перший же день,
– пояснив Піонтковський.
Публіцист додав, що не сумнівався в тому, що Єврокомісія буде так "петляли".
Піонтковський каже, що Литва не боїться військового сценарію Путіна: відео
Росія погрожує Литві: важливі деталі
- Литва заявила, що припиняє транзит російських товарів, які потрапили під санкції ЄС, до Калінінграда через залізницю.
- У Росії одразу ж почалась істерика через таке цілком справедливе рішення. У Кремлі почали вимагати негайного зняття блокади з Калінінграда, а також погрожувати "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".
- Литва відповіла на погрози Росії через "блокаду Калінінграда". У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.
- Після цього Росія вирішила перейти до конкретних погроз Литві. А згодом почали військові навчання в Калінінградській області з артилерії та навчання десанту в Балтійському морі.
- А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заговорив, що у такий спосіб Литва фактично оголосила війну.
- Президент країни Гітанас Наусєда 25 червня заявив, що жодних поступок для Росії не буде. “Абсолютно зрозуміло, що Литва буде впроваджувати санкції ЄС, і не може бути розмов про якісь "коридори", – сказав він
- МЗС України також стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.