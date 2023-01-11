Литва передає Україні системи ППО та зенітні ракетні установки

У середу, 11 січня, Президент України Володимир Зеленський прибув у Львів, де зустрівся з польським та литовським лідерами. Власне, під час цієї зустрічі глава Литви Гітанас Науседа пообіцяв, що Вільнюс надасть ЗСУ системи ППО та новітні ЗРК.

Президенти трьох держав зустрілись у рамках Люблінського трикутника. Після цього на брифінгу для ЗМІ Науседа заявив, що Київ отримає озброєння. Про це передає 24 Канал.

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Добрі новини з Литви

Науседа зауважив, що в Литві часто трапляються політичні суперечки та дискусії, однак вони ніколи не стосуються підтримки України. З його слів зрозуміло, що Вільнюс непохитно підтримуватиме нашу державу у війні проти Росії. Усі політичні партії країни стоять на одному фронті заради цього.

Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам з цією боротьбою,

– сказав президент Литви.

Водночас він закцентував на тому, що його державу продовжуватиме підтримувати нашу – на енергетичному фронті. Вільнюс передав Україні декілька партій генераторів та продовжуватиме це робити.

Зверніть увагу! Науседа зауважив, що попри війну, Україна реалізовує рекомендації від партнерів, які необхідні для початку повноцінного вступу до Євросоюзу. Власне, 9 та 10 лютого питання нашого членства в ЄС буде порушене на засіданні Європейської ради.

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Польща також надасть Україні танки