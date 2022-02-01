Литва відправила в Україну місію: оцінюватиме потребу в додатковій допомозі

В Україні почала роботу створена урядом Литви місія. На тлі агресії Росії вона оцінить українські потреби в додатковій допомозі та координуватиме її надання.

Місію Литви в Україні очолює представник Міністерства закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол країни Йонас Даниляускас.

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В Україні починає роботу місія Литви

До складу місії входять представники:

апарату уряду,

міністерства національної оборони,

міністерства енергетики,

міністерства внутрішніх справ,

міністерства охорони здоров'я,

міністерства соціальної безпеки та праці.

Під час перебування в Україні місія проводитиме зустрічі з представниками українських установ. Вона оцінить потреби країни у допомозі у різних сферах та погодить механізми надання цієї допомоги.

Попередньо, місія працюватиме на українській території приблизно 1 місяць.

Допомога Україні від Литви: що відомо

Днями стало відомо, що Литва планує передати Збройним силам України 24 тепловізори. Їхня сукупна вартість становить понад 342 тисяч євро. Міністерство оборони держави підготувало проєкт постанови уряду.

Крім того, після схвалення Держдепом США Литва та Латвія нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger. На думку Міністерства оборони, така підтримка посилить військовий обороноздатність країни.

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