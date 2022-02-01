Литва відправила в Україну місію: оцінюватиме потребу в додатковій допомозі
1 лютого 2022 , 13:44Читать новость на русском
Джерело:уряд Литви
В Україні почала роботу створена урядом Литви місія. На тлі агресії Росії вона оцінить українські потреби в додатковій допомозі та координуватиме її надання.
Місію Литви в Україні очолює представник Міністерства закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол країни Йонас Даниляускас.
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В Україні починає роботу місія Литви
До складу місії входять представники:
- апарату уряду,
- міністерства національної оборони,
- міністерства енергетики,
- міністерства внутрішніх справ,
- міністерства охорони здоров'я,
- міністерства соціальної безпеки та праці.
Під час перебування в Україні місія проводитиме зустрічі з представниками українських установ. Вона оцінить потреби країни у допомозі у різних сферах та погодить механізми надання цієї допомоги.
Попередньо, місія працюватиме на українській території приблизно 1 місяць.
Допомога Україні від Литви: що відомо
- Днями стало відомо, що Литва планує передати Збройним силам України 24 тепловізори. Їхня сукупна вартість становить понад 342 тисяч євро. Міністерство оборони держави підготувало проєкт постанови уряду.
- Крім того, після схвалення Держдепом США Литва та Латвія нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger. На думку Міністерства оборони, така підтримка посилить військовий обороноздатність країни.