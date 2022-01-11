Литва збільшить військову допомогу для України

Уряд Литви у 2022 році хоче збільшити військову допомогу для України. Мовиться про практичні та матеріальні заходи.

Що Литва надасть Україні

Рада державної оборони Литви затвердила план підтримки для України. Про це розповів міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

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Такий план передбачає низку практичних заходів, зокрема й збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.

Ця матеріальна допомога – це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога. Наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових у Литві,

– пояснив Анушаускас.

Він додав, що Литва планує найближчим передати Україні системи нічного бачення. Для цього готують урядове рішення.

Раніше Вільнюс вже передав Києву зброю

На початку грудня 2021 року Збройним силам України передали з Литви бронежилети і тактичні ремені. Це була перша частина допомоги, яку держава безкоштовно передала нашій країні. Тоді Анушаускас наголосив: "Боротьба України – це і наша боротьба".

Росія стягує свої війська до кордону України: головне

Раніше українська розвідка попереджала, що Росія може піти у повномасштабний наступ у січні – лютому 2022 року. Однак секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що для цього в агресора має бути хоча б втричі більше військ біля кордону.

Станом на початок січня у Пентагоні не бачать суттєвих змін у кількості російських військ неподалік України. Вашингтон закликає Москву до деескалації.

10 січня у Женеві російські представники запевнили, що нібито не планують нападати на Україну.

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