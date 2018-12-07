"Збільшимо військову присутність": Литва готова відповісти РФ у разі ескалації на Азові

РФ повинна дотримуватись міжнародних домовленостей. Литва буде збільшувати військову присутність в Азовському морі, якщо Росія продовжить здійснювати агресію щодо України.

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Києві.

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"Якщо далі Росія буде ескалувати, розпалювати ворожнечі дії проти України і міжнародної спільноти, ми хочемо ще раз нагадати, що Азовське море не є територією Росії", – сказала вона.

Грібаускайте нагадала, Росія повинна виконувати умови міжнародні домовленості щодо Азовського моря.

Якщо ні – то ми завжди допоможемо, підтримуємо Україну і будемо збільшувати свою військову присутність,

– наголосила президент Литви.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 грудня, президент Литви Даля Грибаускайте прибула Україну з офіційним візитом. Вона вирішила підтримати Україну та обговорити відсіч агресії Росії на Донбасі та в Азовському морі.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.