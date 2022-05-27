У Литві відбулася секретна конференція, на якій обговорювали сценарії Росії без Путіна, – Bild

Російський диктатор Володимир Путін агресією проти України об'єднав проти себе не тільки українців, але й представників інших країн. Поки російський президент бореться з раком, у різних колах почали обговорювати, якою буде Росія без Путіна.

Путінський рейх та расистська ідеологія: про що говорили на зустрічі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс організував секретну конференцію, на якій обговорювали сценарії, за яких Путін залишиться без влади.

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Участь у зустрічі взяли близько 70 учасників, серед яких колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники. Повідомляється, що на конференцію приїхали й росіяни, які давно живуть за кордоном.

Кореспондент Bild побував на зустрічі у Литві та розповів про атмосферу, яка там панувала. За його словами, один учасник із Санкт-Петербург заявив, що Путін приніс в Росію "путінізм", як Гітлер зробив фашизм соціально прийнятним у Німеччині.

Ось чому сьогодні до рейху Путіна потрібно ставитися, як до німецького рейху у роки війни з 1939 до 1945 рік. Німців пригнічував Гітлер так само як росіян пригнічує Путін, але обидва народи полегшили це своїм деспотам,

– сказав учасник заходу.

Ще один гість конференції наголосив, що так званий "русский мир" – це расистська ідеологія, однак на Заході цього не усвідомлюють.

"Путін вважає, що росіяни етнічно вищі за українців, тому він має право відбирати в українців оселі та підпорядковувати їх. Тому потрібна "депутінізація" Росії, і то якомога швидше", – заявив неназваний учасник зустрічі.

Три сценарії повалення режиму Путіна

За словами кореспондента Bild, під час конференції йшлося про 3 можливі сценарії, відповідно до яких Путін втратить владу.

Найменш ймовірний варіант передбачає, що Росія наслідуватиме Україну. Тобто тріщини в чинному режимі призведуть до його кінця та демократичних виборів.

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Другий сценарій передбачає військовий переворот. Зокрема, генерали в армії та спецслужбах скинуть Путіна, після чого прийде менш агресивний режим.

Нарешті третій сценарій – найбільш болісний для Росії, відповідно до якого відбудеться "повстання знизу". Йдеться про повстання "неосвічених мас" населення проти режиму через страх, відчай та бідність.

Їх повстання призведе ледь не до громадянської війни, коли почнуться вуличні бої в усіх містах, а Росія розпадеться на багато республік.

Путіна намагалися "прибрати"

Голова української розвідки Кирило Буданов розповідав, що Володимира Путіна намагалися вбити. Після того, як Росія розпочала повномасштабний напад на Україну на Путіна скоювали невдалі спроби замаху.

Окрім того, Буданов заявив, що російський президент хворий на рак. За інформацією глави української розвідки, у Росії готують державний переворот.

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