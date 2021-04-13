У Литві заявили, що збройна підтримка України – єдина мова, яку зрозуміє Кремль

Україні потрібна збройна підтримка, аби протистояти російські агресії. З таким закликом у Литві звернулися до країн Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус. Зауважимо, що він – один із провідних лобістів України в ЄС й навіть відвідував Київ під час Революції Гідності.

Зверніть увагу Чи захистить Захід Україну в разі початку великої війни

Литовський урядовець наголосив, що вагомі аргументи на землі й у морі – єдина зрозуміла для Кремля мова, яка сприятиме деескалації на Донбасі.

"Україна потребує збройної підтримки (що робить Туреччина) й видимих проявів солідарності (що роблять США, направляючи військові кораблі у Чорне море", – зауважив він.

Підтримка України з боку Литви

Раніше представники США, Канади, Литви, Польщі та Великої Британії обговорили ситуацію на Донбасі. Усі вони висловили Україні беззаперечну підтримку.

Литовський президент Ґітанас Науседа заявив, що Євросоюз також повинен відреагувати. Тому там вимагатимуть нових санкцій проти Росії.

До слова, у березні Науседа відвідав Київ. Політик виступив перед народним депутатами, свою промову у Раді він почав українською.