У Литві заявили, що збройна підтримка України – єдина мова, яку зрозуміє Кремль

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Україні потрібна збройна підтримка, аби протистояти російські агресії. З таким закликом у Литві звернулися до країн Заходу.

Джерело:

твітер Лінаса Лінкявічуса

Про це заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус. Зауважимо, що він – один із провідних лобістів України в ЄС й навіть відвідував Київ під час Революції Гідності.

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Литовський урядовець наголосив, що вагомі аргументи на землі й у морі – єдина зрозуміла для Кремля мова, яка сприятиме деескалації на Донбасі.

"Україна потребує збройної підтримки (що робить Туреччина) й видимих проявів солідарності (що роблять США, направляючи військові кораблі у Чорне море", – зауважив він.

Довідка. Кораблі США зайдуть у Чорне море через скупчення російських сил біля кордонів України. Це може статися вже у середині квітня.

Підтримка України з боку Литви

  • Раніше представники США, Канади, Литви, Польщі та Великої Британії обговорили ситуацію на Донбасі. Усі вони висловили Україні беззаперечну підтримку.
  • Литовський президент Ґітанас Науседа заявив, що Євросоюз також повинен відреагувати. Тому там вимагатимуть нових санкцій проти Росії.
  • До слова, у березні Науседа відвідав Київ. Політик виступив перед народним депутатами, свою промову у Раді він почав українською.