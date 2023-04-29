Зачищаємо ворога, – Гуменюк розповіла, що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Російські окупанти почали мститися за новини про присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра. Вони вдвічі збільшили кількість атак на правому березі. Крім того, росіяни бояться просування українських військових на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, українські військові продовжують боротися з російськими окупантами на Херсонщині. Зокрема, нещодавно було знищено 4 пункти спостереження росіян.

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Окупанти "відіграються" на Херсонщині

Останнім часом неспокійно на Півдні України, зокрема в районі Антонівського мосту, Олешок та Голої Пристані. На лівому березі Дніпра часто щось вибухає. Там зараз ведуться бойові дії.

Це нормальна бойова робота. В 30-кілометровій зоні лівого берега намагаємось зачистити присутність ворога, щоб вони мінімізували обстріли Правого берега,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Після того, як у медіа почала з'являтись інформація, що нібито Збройні Сили України вже перебувають на лівому березі Дніпра, суттєво посилились атаки на правий берег. Зокрема, ледь не вдвічі почастішали повітряні атаки з використанням керованих авіаційних ракет КАБ-500.

"Якщо раніше КАБів прилітало 2-3, то зараз майже кожного дня 5-6 ракет вони спрямовують на Херсонський та Бериславський райони. Населені пункти цих прибережних районів дуже потерпають від обстрілів", – наголосила Гуменюк.

Крім того, окупанти "відіграються" на Херсонському напрямку, оскільки побоюються просування ЗСУ з того напрямку. Українські військові продовжують контрбатарейну боротьбу. Так, з нашого боку було знищено 4 ворожих спостережних пункти, в яких окупанти хотіли провести ротацію.

Наталія Гуменюк про події на лівому березі Дніпра: дивитись відео

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