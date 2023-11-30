У Росії проблеми на Херсонщині, але це не обов'язково матиме наслідки на полі бою: аналіз ISW
Джерело:ISW
Аналітики спостерігають неспроможність Росії створити згуртоване військо на лівобережжі Херсонщини. Усе більше деградує російське угрупування сил "Дніпро", однак поки незрозуміло, чи це суттєво вплине на ситуацію на фронті.
Як пишуть у ранковому зведенні за 30 листопада в Інституті вивчення війни, частина загарбників відмовляється штурмувати позиції ЗСУ через брак зброї. Власне, йдеться про 810 морську піхотну бригаду Росії у складі сил "Дніпро", яка дислокується поблизу Кринок.
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"Друга армія світу" лише деградує
Аналітики констатують, що угруповання сил "Дніпро" формується з елементів різних військових округів та здебільшого і так здеградованих підрозділів. А за останній час ситуація лише погіршилась.
Водночас поки що незрозуміло, чи виклики командування й управління, з якими стикаються російські сили в Херсоні, спричинять помітні наслідки на полі бою,
– наголошують експерти.
Наприкінці жовтня Кремль призначив командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського командувачем угруповання військ "Дніпро". Вочевидь, однією з головних його цілей є забезпечення кращої координації в підрозділах.
Однак російське військове командування навряд чи зможе розв'язувати проблеми з управлінням сил "Дніпро" у короткостроковій перспективі, а продовження українських наземних операцій на лівобережжі, швидше за все, лише ускладнить ці зусилля,
– пишуть в ISW.
Отже, у складі російських військових сил "Дніпро" підрозділи:
- Чорноморського флоту;
- Каспійської флотилії;
- Південного військового округу;
- Центрального військового округу;
- Північного флоту;
- Військово-десантних військ.
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Сили оборони України не дрімають
Додамо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав: Сили оборони мають декілька амбітних цілей щодо лівого берега Херсонської області. Серед них – вихід на адмінкордон з Кримом.
Разом з тим наразі ЗСУ, за його словами, мають за мету – рух далі на Раденськ, що в Олешківській міській громаді, та східніше. Це необхідно для витіснення ворога, розширення плацдарму та унеможливлення для окупантів користування логістичними маршрутами.
Окрім того, у Генштабі 30 листопада інформували, що наші захисники утримують позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів по тилу російських загарбників.