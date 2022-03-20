Лівійські найманці вже готові до відправки в Україну літаками

Росія у війні проти України вже втратила майже 15 тисяч особового складу, через що поповнює свої лави найманцями. Воювати проти України вже готові найманці з Лівії.

Перекидання найманців оплатить екскомпанія "Вагнер"

У Генштабі ЗСУ повідомили, що керівник лівійської національної армії Халіф Хафтар здійснив візит у Москву.

До теми Сирійські найманці чекають наказу, щоб вирушити в Україну, – ЗМІ

На переговорах із Кремлем було досягнуто домовленостей про направлення лівійських найманців в Україну з метою участі в бойових діях на боці Росії.

Повідомляється, що перекидання найманців, ймовірно, буде здійснюватися коштом приватної військової компанії "Ліга" – колишня "Вагнер".

Для цього будуть використані літаки Повітряно-космічних сил Росії.

Росія хоче залучити найманців у війну проти України

Варте уваги – Росія залучає до війни найманців Лівії та Сирії: дивіться відео