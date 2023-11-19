Що відбувається на лівобережжі Херсонщини: у ISW проаналізували
Джерело:ISW
Сили оборони продовжують утримувати ситуацію на фронті. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, що відбувається на лівобережжі Херсонщини.
На лівому березі Херсонської області українські воїни продовжують контрнаступальну операцію. Вони змушують окупантів відступати.
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Україна перекидає піхоту
Водночас ворог не полишає зусиль атакувати. Напередодні бійці відбили там 12 російських атак.
Відомий російський блогер заявив, що ЗСУ за підтримки артилерії вдарили по ворожих підрозділах у районі Пойми (10 кілометрів на південний схід від Херсона та 4 кілометрів від річки Дніпро) та Піщанівки (13 кілометрів і 3 кілометрів).
Також під прицілом України опинились окупанти на позиції біля села Кринки за 30 кілометрів на північний схід від облцентру та за 2 кілометрів від річки.
Пропагандисти скаржилися, що українські сили продовжують перекидати на лівий берег додаткову піхоту.
У ISW проаналізували намагання Росії захиститися
- На російській території все частіше відбуваються атаки невідомих дронів. Влада хоче захиститися від них, тож збирається посилити ППО.
- Росія взялася за посилення протиповітряної оборони над Центральним федеральним округом. Ймовірно, це пов'язано з наміром України провести взимку кампанію з перекриття маршрутів постачання ворога в тилових районах – у тимчасово окупованому Криму та на території країни-агресора.
- В ISW наголосили, що Центральний федеральний округ РФ складається з 18 суб’єктів, зокрема Брянської, Курської та Бєлгородської областей на кордоні з Україною.