Візит глави Пентагону в Україну: що демонструє приїзд Ллойда Остіна

У понеділок, 20 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін прибув з офіційним візитом у Київ. Глава Пентагону розуміє, що необхідно дотиснути, щоб Україні та Ізраїлю виділили допомогу.

Ллойд Остін показує республіканцям, що вивчає це питання безпосередньо в Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Треба дотиснути питання допомоги

Валерій Клочок зазначив, що кілька днів тому Ллойд Остін закликав Конгрес США виділити гроші на роботу військово-промислового комплексу Штатів. Він не говорив про "гроші для України та Ізраїлю", а наголосив на "забезпеченні роботою підприємства, які працюють для безпеки США".

Ця риторика нам може видаватися очевидною.У США вона набуває все більшого резонансу. Республіканці не можуть цього не розуміти. Тому Ллойд Остін сьогодні в Україні – це дуже добре. Зараз він демонструє своїм опонентам, що він займається вивченням проблем та ситуації в одній з найгарячіших точок світу – Україні,

– підкреслив він.

Раніше відбулось декілька потужних візитів державного секретаря США Ентоні Блінкена до Ізраїлю. У такий спосіб країни арабського світу не втрутились у війну проти Ізраїлю на боці ХАМАС. Це серйозні аргументи на користь демократів. Республіканцям доведеться піти на певні поступки.

"Ллойд Остін дійсно розуміє, що необхідно дотиснути питання допомоги Україні та Ізраїлю. Але не за проєктами республіканців, а за своїми власними законопроєктами. Тому у мене лише позитивне бачення на це", – додав аналітик.

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