Ллойд Остін прибув у Київ: що робитиме міністр оборони США в столиці України

Міністр оборони США Ллойд Остін 20 листопада прибув з офіційним візитом у Київ. Так, американський чиновник планує провести кілька зустрічей з українськими лідерами.

Про це глава Міноборони США розповів у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Він зазначив, що також хоче показати прихильність Сполучених Штатів до нашої держави, передає 24 Канал.

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Ллойд Остін зазначив, що приїхав у Київ приблизно о 9 годині 23 хвилини за місцевим часом. Зокрема, основною метою його візити є зустріч з представниками української влади.

Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому, – сказав він.



Ллойд Остін прибув у Київ / Фото з акаунту Ллойда Остіна у соцмережі Х

Сам міністр оборони США приїхав у Київ потягом. Його зустріла на залізничному вокзалі в українські столиці пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

У коментарях під постом користувачі мережі вітають Ллойда Остіна з приїздом в Україну, дякуючи йому за це. Водночас люди просять Сполучені Штати надати якомога більше зброї нашій державі та врешті-решт допомогти їй перемогти російських загарбників.



У мережі закликають Остіна сприяти допомозі Україні / Скриншот 24 Каналу

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