Не зовсім про гроші й політику, – Давидюк припустив теми візиту глави Пентагону в Україну

З неоголошеним візитом Київ відвідав глава Міноборони США Ллойд Остін. Він уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, після чого запевнив нашу країну у підтримці.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що такий візит націлений на спілкування з нашим Головнокомандувачем. Відтак ключовими темами можуть стати питання зброї та стратегії ведення війни.

Дивіться також Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США

Про що можуть говорити з главою Пентагону

"Думаю, головна ціль його візиту – це говорити не зовсім про гроші чи політику, а про важкі артилерійські речі, про небо, літаки. Ймовірно, говоритимуть про зброю, тактику контрнаступу, настання зими й те наскільки готові до неї наші системи ППО", – розповів Микола Давидюк.

Ще однією темою можуть стати американські винищувачі F-16. Для них треба підготувати місця, ремонтні бази – все це має бути захищене. Тому можна сказати, що візит Ллойда Остіна в Україну – це нарада військових, які розв'язуватимуть технічно-виробничі питання.

Щобільше, Остін – це людина, яка пройшла велику кількість війн, він надзвичайно досвідчений генерал, який вміє та знає, як треба воювати. Ймовірно, глава Пентагону привіз із собою теку з розвідданими, тому ми почуємо багато корисної інформації.

Давидюк припустив, які теми може обговорювати глава Пентагону в Україні: дивіться відео

Збройні Сили України також мають чим похвалися, адже наші військові не стояли на місці, рухалися і в морі, і на суші – про все це також розкажуть генералу. Україна також володіє великою кількістю даних, адже фіксує все, що відбувається на фронті. Ця інформація дуже корисна, адже охоплює найважливіші військові стратегій і тактики.

Варто згадати, що Валерій Залужний писав про те, що Україні необхідно створювати нову потужну зброю, а без допомоги США, їхніх технологічних компаній – це буде зробити надзвичайно складно.

Наші генерали також покажуть йому, на що ми спроможні. Думаю, в цій історії ми побачимо створення нової зброї, бо Ллойд Остін – це один з учасників цього проривного інноваційного продукту,

– додав політолог.

Україну відвідав очільник Пентагону: що відомо