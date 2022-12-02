Проблеми починаються ще з Росії: Коваленко розповів, як відбувається логістика ворога

За даними британської розвідки, в окупантів серйозна нестача боєприпасів. Вона пов'язана з логістичними складнощами.

Як стверджує військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, проблеми з логістикою у противника починаються з самої Росії. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Не можуть задовольнити потреби

Річ у тім, пояснює Коваленко, що в основному боєприпаси ворожій армії надходять зі складів центрального та східного військових округів Росії – це Улан-Уде (6 тисяч кілометрів) та Уссурійськ (10 тисяч кілометрів). Наприклад:

є ешелон з 10 вагонів;

умовно кожен містить по 50 тонн вантажу;

загалом на фронт їде 500 тонн боєприпасів.

Така кількість боєприпасів 152-мм калібру – це в середньому 10 000 пострілів. Такий ешелон потрібно завантажити й везти 2 – 3 тижні до зони бойових дій. Він, фактично, буде розстріляний за пів доби, зважаючи на режим, в якому вони сьогодні здійснюють обстріли,

– відзначає Коваленко.

Він наголошує, що сьогодні російська логістика не може повноцінно задовольнити потреби артилерії ворога. Саме тому росіяни не можуть по всіх напрямках фронту застосовувати тактику вогневого валу.

"В районі Бахмута вони можуть реалізовувати вогневий вал. І все. Інша лінія зіткнення – ні. Дефіцит буде лише збільшуватися. Для росіян це катастрофічно, а нам, звісно, вигідно", – резюмував військово-політичний оглядач.

Важливо – карта бойових дій станом на 2 грудня: дивіться відео

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