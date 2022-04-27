Лондон робить усе, щоб забезпечити поразку Путіна, – очільниця британського МЗС

Велика Британія продовжує підтримувати боротьбу українського народу проти агресії Росії. Країна робить усе, щоб Путін програв цю війну.

Про це 26 квітня сказала очільниця міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трусс. Вона акцентувала на тому, що кремлівський диктатор має відповісти за свої вчинки.

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Путіна необхідно ізолювати

Пані міністр зауважила, що їхня держава постачає Україні не лише боєприпаси, а й багато іншої допомоги. Також, щоб підтримати нашу країну в цей важкий час Британія поновить роботу свого посольства в Києві.

Велика Британія робить все можливе, щоб підтримати Україну та забезпечити поразку Путіна,

– підкреслила Трусс

Зараз зовнішня політика Об'єднаного Королівства, зокрема, зосереджена на ізоляції Путіна. Це потрібно робити в межах світової як політичної, так і економічної арен. Адже таким чином легше забезпечити притягнення його режиму до відповідальності за свої злочини.

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Яку допомогу країна надала останнім часом

23 квітня прем'єр Британії Борис Джонсон домовився з нашим президентом про постачання великої кількості озброєння. Деталі договору не оприлюднюють. Проте відомо, що у телефонній розмові узгодили дуже значну підтримку, яка допоможе вбивати окупантів.

Щодо підтримки в гуманітарних цілях, то 26 квітня до України направили броньовані машини швидкої допомоги та пожежні авто. Окрім цього надали велику партію медичного обладнання.

Не менш важливою є й економічна підтримка. 20 квітня Британія виділила Україні 400 мільйонів фунтів. Також країна стала гарантом мільярдної позики у Світового банку.

Окрім цього 26 квітня країна скасувала всі мита на українські товари. Це дуже сильно допоможе нашим імпортерам. Президент України подякував і підкреслив, що це рішення збереже тисячі робочих місць.

Це все лише маленька частина того, що надав Україні цей важливий міжнародний партнер.

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