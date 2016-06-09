Сутички на вулицях та залучення Нацгвардії США: все, що відомо про протести в Лос-Анджелесі

В американському місті Лос-Анджелес із 6 червня розпочалися протести, викликані діями Служби імміграції та митного контролю США (ICE), яка за наказом Дональда Трампа заарештовує нелегальних іммігрантів. Мирні мітинги переросли в масштабні сутички з використанням сльозогінного газу і світлошумових гранат.

Президент США навіть відправив до Лос-Анджелеса бійців Національної гвардії, щоб ті зупинили протести проти імміграційної політики. Чергова акція протесту у США не проходить спокійно. Усе, що відомо про ситуацію в Лос-Анджелесі станом на зараз, 24 Канал зібрав у матеріалі.

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