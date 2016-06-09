Сутички на вулицях та залучення Нацгвардії США: все, що відомо про протести в Лос-Анджелесі
В американському місті Лос-Анджелес із 6 червня розпочалися протести, викликані діями Служби імміграції та митного контролю США (ICE), яка за наказом Дональда Трампа заарештовує нелегальних іммігрантів. Мирні мітинги переросли в масштабні сутички з використанням сльозогінного газу і світлошумових гранат.
Президент США навіть відправив до Лос-Анджелеса бійців Національної гвардії, щоб ті зупинили протести проти імміграційної політики. Чергова акція протесту у США не проходить спокійно. Усе, що відомо про ситуацію в Лос-Анджелесі станом на зараз, 24 Канал зібрав у матеріалі.
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Австралійську журналістку Лорен Томасі поранили гумовою кулею під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі. Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії засудило напад і закликало забезпечити безпеку журналістів. Інцидент стався в прямому етері. У Каліфорнії на протестах проти імміграційних рейдів помітили прапор Радянського Союзу. Це викликало резонанс у мережі. Протестувальники надалі намагаються перекривати дороги, вступають у сутички з поліцією, а також пускають піротехніку, влаштовують погроми та малюють графіті. За даними АР, вдень 9 червня частина демонстрантів пішли з центральних вулиць. Але поліція та бійці Національної гвардії продовжують чергування. За час демонстрацій у Лос-Анджелесі затримали понад 20 осіб. Мітинги набирають обретів, вже зафіксовані випадки мародерства в магазинах. Протестувальники почали кидати в поліцію електросамокати та бетонні уламки. На вулицях будують барикади з паркового інвентарю. Загалом тисячі мітингарів вийшли на вулиці, заблокували автомагістраль та підпалили щонайменше чотири безпілотні автомобілі Waymo. Каліфорнія подає позов проти адміністрації Трампа через залучення Національної гвардії для боротьби із заворушеннями. Такі дії, на думку Гевіна Кристофера Ньюсома, є незаконними. Дональд Трамп створив ті умови, які ви бачите сьогодні на своїх екранах. Він лише погіршив ситуацію… ще з моменту, як оголосив, що бере під контроль Національну гвардію. Ми оскаржимо це в суді вже завтра (9 червня, – 24 Канал), Місцева влада заявила, що на протести реагувала поліція, а не Нацгвардія. Трамп зазначив, що губернатор Каліфорнії Гевін Кристофер Ньюсом та міський голова Лос-Анджелеса Карен Басс нібито "не змогли впоратися із завданням" та придушити мітинг. Ці протести лівих радикалів, з боку підбурювачів та часто проплачених порушників, не толеруватимуться. Також відтепер на протестах не буде дозволено носити маски. Що цим людям приховувати й чому? Губернатор Каліфорнії заявив, що залучення Нацгвардії буде провокацією та "лише загострить напруженість". Дональд Трамп залучив до придушення протестів Національну гвардію США. Таке рішення має узгоджуватися з місцевою владою. У неділю в різних районах міста працювали близько 300 бійців. Понад 1 000 протестувальників оточили федеральну будівлю в центрі Лос-Анджелеса. Це було в п'ятницю. А в суботу демонстрації продовжилися в Парамаунті. Правоохоронці використовували проти демонстрантів сльозогінний газ та світлошумові гранати, аби розгонати натовп. Коли демонстрантів почали проганяти, вони кидали великі шматки бетону в офіцерів. На мітингу напади були як з боку протестувальників, так і поліції. 6 червня сутички тривали між людьми з переважно латиноамериканського району та федеральними агентами ICE. Протести в Лос-Анджелесі розпочалися на тлі імміграційних рейдів, які проводять відповідні служби. Лише за тиждень було заарештовано 2 000 нелегальних іммігрантів по всій країні, зокрема 118 осіб у районі Лос-Анджелеса.
Поліцейські на мітингу поранили австралійську журналістку
На протестах в Лос-Анджелесі помітили ралянський прапор
Невідомо, ким був чоловік з прапором і чому він вирішив його використовувати на протестах.
Демонстранти покидають вулиці
Протести тривають
Влада Каліфорнії подає в суд на адміністрацію Трампа
– заявив губернатор Каліфорнії.
Мер Лос-анджелеса заперечила наявність бійців Нацгвардії
– зазначив президент.
Залучено воїнів Нацгвардії
Демонстранти оточили будівлю
Хто долучився до мітингів
Чому розпочалися протести в Лос-Анджелесі
Австралійську журналістку Лорен Томасі поранили гумовою кулею під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі. Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії засудило напад і закликало забезпечити безпеку журналістів.
Інцидент стався в прямому етері.
У Каліфорнії на протестах проти імміграційних рейдів помітили прапор Радянського Союзу. Це викликало резонанс у мережі.
Протестувальники надалі намагаються перекривати дороги, вступають у сутички з поліцією, а також пускають піротехніку, влаштовують погроми та малюють графіті.
За даними АР, вдень 9 червня частина демонстрантів пішли з центральних вулиць. Але поліція та бійці Національної гвардії продовжують чергування.
За час демонстрацій у Лос-Анджелесі затримали понад 20 осіб. Мітинги набирають обретів, вже зафіксовані випадки мародерства в магазинах.
Протестувальники почали кидати в поліцію електросамокати та бетонні уламки. На вулицях будують барикади з паркового інвентарю.
Загалом тисячі мітингарів вийшли на вулиці, заблокували автомагістраль та підпалили щонайменше чотири безпілотні автомобілі Waymo.
Каліфорнія подає позов проти адміністрації Трампа через залучення Національної гвардії для боротьби із заворушеннями. Такі дії, на думку Гевіна Кристофера Ньюсома, є незаконними.
Дональд Трамп створив ті умови, які ви бачите сьогодні на своїх екранах. Він лише погіршив ситуацію… ще з моменту, як оголосив, що бере під контроль Національну гвардію. Ми оскаржимо це в суді вже завтра (9 червня, – 24 Канал),
Місцева влада заявила, що на протести реагувала поліція, а не Нацгвардія.
Трамп зазначив, що губернатор Каліфорнії Гевін Кристофер Ньюсом та міський голова Лос-Анджелеса Карен Басс нібито "не змогли впоратися із завданням" та придушити мітинг.
Ці протести лівих радикалів, з боку підбурювачів та часто проплачених порушників, не толеруватимуться. Також відтепер на протестах не буде дозволено носити маски. Що цим людям приховувати й чому?
Губернатор Каліфорнії заявив, що залучення Нацгвардії буде провокацією та "лише загострить напруженість".
Дональд Трамп залучив до придушення протестів Національну гвардію США. Таке рішення має узгоджуватися з місцевою владою. У неділю в різних районах міста працювали близько 300 бійців.
Понад 1 000 протестувальників оточили федеральну будівлю в центрі Лос-Анджелеса. Це було в п'ятницю. А в суботу демонстрації продовжилися в Парамаунті. Правоохоронці використовували проти демонстрантів сльозогінний газ та світлошумові гранати, аби розгонати натовп.
Коли демонстрантів почали проганяти, вони кидали великі шматки бетону в офіцерів. На мітингу напади були як з боку протестувальників, так і поліції.
6 червня сутички тривали між людьми з переважно латиноамериканського району та федеральними агентами ICE.
Протести в Лос-Анджелесі розпочалися на тлі імміграційних рейдів, які проводять відповідні служби. Лише за тиждень було заарештовано 2 000 нелегальних іммігрантів по всій країні, зокрема 118 осіб у районі Лос-Анджелеса.