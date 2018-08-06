Лотереї, які кришує "БПП" та патент на рух по колу: резонансні розслідування журналістів

Минула половина 2018 року, тож "Наші гроші" традиційно підбивають підсумки. За цей час команда проекту навіть взнала, що їхньому імені наживаються. Дехто обманює депутатів, кажучи, що про них готують резонансне розслідування і за те, щоб його не опублікували просять гроші. Але журналісти про це нічого не знають і не беруть участь.

Тим часом команда "Наших грошей" провела розслідування про нелегальний гральний бізнес, який маскується під державні лотереї. В Україні дозволяють собі відкривати гральні салони з грандіозним святом. Всім це прекрасно відомо, а тіньова готівка від них йде в кишеню представникам "БПП".

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В Україні лотерейні ліцензії є лише у трьох приватних компаній. Найбільша серед них – "Національна лотерея". З 2016 року вона стала найприбутковішою. На її рахунках 934 мільйонів гривень, а за часів Януковича її прибуток був менше – 600 мільйонів гривень. Лотерея "Патріот" ж навпаки приносила найбільший прибуток своїм власникам за часів президента-втікача – 5,6 мільярда гривень.



Національна лотерея

Тепер під керівництвом влади нова мережа "Космос", її пов'язують із президентською командою. Перші свідчення зв'язку з'явилися наприкінці 2015 року, коли в офісі "Української національної лотереї" з'явився народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Третяков.

І після того як стосунки прем'єра-міністра та президента погіршилися, Володимир Гройсман взявся за боротьбу з гральним бізнесом.

Лотерейний бізнес зараз, на мій погляд – це не бізнес, а тіньові схеми і шахрайство. Після боротьби з контрабандою ми й до цього доберемося. Там величезні тіньові потоки, їх всі треба загнати у державний бюджет,

– заявив Гройсман.

Незважаючи на те, що сам прем'єр сказав про проблему у Верховній Раді ніхто за неї не береться.

А ось у Києві колишній керівник Південно-західної залізниці Олексій Кривопішин після того, як втратив посаду потрапив в команду київського мера Віталія Кличка, щоб займатися кільцевою електричкою. І чиновник вирішив запатентувати рух по колу.

Зараз електричка ходить лише у години пік – вранці та ввечері, і приносить збитків на 7 мільйонів щомісяця. Така низька завантаженість викликає питання щодо раціональності податків, але серед видатків на кільцеву електричку є виплата, яка жодних питань не викликає, тому що це патентні виплати.



Віталій Кличко та Олексій Кривопішин

У 2012 році одразу після відкриття кільцевого маршруту, Олексій Кривопішин зареєстрував патент на спосіб внутрішньоміських перевезень – "кільцева електричка".

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У жовтні 2017 року підприємство "Київпасттранс" та Олексій Кривопішин укладають договір, за яким він щороку отримує 250 тисяч гривень патентних виплат.

Мер же сказав, що вони ці патенти не видають, але про ситуацію знають і будуть розбиратися.