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      Лояльні до Кремля російські зірки та виступи в Україні – чому це гібридна війна

      - Читать новость на русском
      Російські зірки та виступи в Україні / Колаж 24 каналу

      Російські артисти, попри війну, продовжують їхати виступати в Україну. Їм і надалі хочеться збирати повні зали у Києві, Одесі та Харкові. При тому, що ці ж гастролери не гребували раніше виступати в анексованому росією Криму.

      Чому російські зірки не полишають спроб приїхати в Україну і чи всіх порушників відстежує СБУ та прикордонники – читайте у матеріалі 24 каналу.

      До теми: СБУ заборонила в'їзд російському гурту "Воровайки": що відомо

      Скільком зіркам РФ закрито в'їзд до України

      Понад 4 тисячам осіб закрито в’їзд до України. Валерій Сюткін, Олександр Сєров – російські артисти, чиї концерти нещодавно скасували. На Алеї Небесної Сотні – у жовтневому палаці – 11 лютого мали виступати з "блатними" піснями російські "Воровайкі". Та про приїзд "гоп-стоп"-виконавиць дізналися в СБУ.

      серов сюткин
      Олександр Сєров і ​Валерій Сюткін

      воровайкі
      Про виступ "Воровайок" дізналася СБУ і заборонила в'їзд  

      Працюють активісти, прикордонники та СБУ

      Активісти також зупиняють "навалу" росіян: моніторять афіші, перевіряють соцмережі – чи не мають в творчості українофобства, чи не виступали в окупованому Криму. Таким чином вони домоглися заборони в'їзду вже десяти росіянам.

      "З останніх – це Михайло Поліцеймако. Він виступав в окупованому Криму. Зазвичай пишуть, що інформацію прийняли до уваги, і якщо людина намагатиметься в’їхати на територію України, їй це заборонять", – розповіда активістка Мілла Денчик.

      ► У ДПСУ закликають українців повідомляти про порушників. Бо моніторити все іноді просто не встигають.

      Серед зірок РФ, яким в'їзд заборонено – співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує полтику Кремля.

      "Побачили пост у соцмережі, нібито вона перебуває в аеропорту "Бориспіль". Така особа на лінії паспортного контролю точно не з’являлась. Відповідно, в Україну вона не потрапила", – зазначив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

      чичеріна
      Чичеріна відома своєю підтримкою позиції Кремля

      ► Екскерівник палацу "Україна" каже: ретельно перевіряли всіх охочих виступити на головній сцені країни.

      "Вибудували систему співпраці з СБУ, з ДПСУ, комітетом статистики і міграції. Відслідковували. Тоді Мінкульт опублікував списки персон нон-грата", – сказав екскерівник Національного палацу "Україна" Роман Недзельський.

      Список персон нон-грата дивіться тут.

      Як ставляться українці до російських музикантів, які підтримують політику РФ

      Але чи потрібен українцям захист від російської попси та блатняку? Думки – різні. Ось деякі відповіді:

      • Це ж творчість. До чого тут політика? 
      • Ми воюємо з Росією, купуємо квитки і даємо їм заробити – а наші хлопці помирають.
      • Російські зірки нехай виступають у Росії.

      Чому лояльні до Кремля російські зірки – частина гібридної війни

      Експерти нагадують: виступи лояльних до Кремля знаменитостей – складова гібридної війни.

      У росії переведене в стан зброї все – зокрема і культура. Російська популярна культура – частина м’якої сили, 
      – підкреслив медіаексперт Олексій Ковжун.

      Експерт каже: російські артисти і надалі рватимуться в нашу країну. Адже досі сприймають Україну і як частину імперії, і як величезний гаманець, звідки без особливої напруги можна отримувати чималі гроші. 

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      Автор: Анастасія Федченко
      Теги: Міністерство культури, молоді та спорту Держприкордонслужба СБУ Новини культури Музика Україна – Росія Новини України
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