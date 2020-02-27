Лояльні до Кремля російські зірки та виступи в Україні – чому це гібридна війна

Російські артисти, попри війну, продовжують їхати виступати в Україну. Їм і надалі хочеться збирати повні зали у Києві, Одесі та Харкові. При тому, що ці ж гастролери не гребували раніше виступати в анексованому росією Криму.

Чому російські зірки не полишають спроб приїхати в Україну і чи всіх порушників відстежує СБУ та прикордонники – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми: СБУ заборонила в'їзд російському гурту "Воровайки": що відомо

Скільком зіркам РФ закрито в'їзд до України

Понад 4 тисячам осіб закрито в’їзд до України. Валерій Сюткін, Олександр Сєров – російські артисти, чиї концерти нещодавно скасували. На Алеї Небесної Сотні – у жовтневому палаці – 11 лютого мали виступати з "блатними" піснями російські "Воровайкі". Та про приїзд "гоп-стоп"-виконавиць дізналися в СБУ.



Олександр Сєров і ​Валерій Сюткін



Про виступ "Воровайок" дізналася СБУ і заборонила в'їзд

Працюють активісти, прикордонники та СБУ

► Активісти також зупиняють "навалу" росіян: моніторять афіші, перевіряють соцмережі – чи не мають в творчості українофобства, чи не виступали в окупованому Криму. Таким чином вони домоглися заборони в'їзду вже десяти росіянам.

"З останніх – це Михайло Поліцеймако. Він виступав в окупованому Криму. Зазвичай пишуть, що інформацію прийняли до уваги, і якщо людина намагатиметься в’їхати на територію України, їй це заборонять", – розповіда активістка Мілла Денчик.

► У ДПСУ закликають українців повідомляти про порушників. Бо моніторити все іноді просто не встигають.

Серед зірок РФ, яким в'їзд заборонено – співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує полтику Кремля.

"Побачили пост у соцмережі, нібито вона перебуває в аеропорту "Бориспіль". Така особа на лінії паспортного контролю точно не з’являлась. Відповідно, в Україну вона не потрапила", – зазначив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.



Чичеріна відома своєю підтримкою позиції Кремля

► Екскерівник палацу "Україна" каже: ретельно перевіряли всіх охочих виступити на головній сцені країни.

"Вибудували систему співпраці з СБУ, з ДПСУ, комітетом статистики і міграції. Відслідковували. Тоді Мінкульт опублікував списки персон нон-грата", – сказав екскерівник Національного палацу "Україна" Роман Недзельський.

Список персон нон-грата дивіться тут.

Як ставляться українці до російських музикантів, які підтримують політику РФ

Але чи потрібен українцям захист від російської попси та блатняку? Думки – різні. Ось деякі відповіді:

Це ж творчість. До чого тут політика?

Ми воюємо з Росією, купуємо квитки і даємо їм заробити – а наші хлопці помирають.

Російські зірки нехай виступають у Росії.

Чому лояльні до Кремля російські зірки – частина гібридної війни

Експерти нагадують: виступи лояльних до Кремля знаменитостей – складова гібридної війни.

У росії переведене в стан зброї все – зокрема і культура. Російська популярна культура – частина м’якої сили,

– підкреслив медіаексперт Олексій Ковжун.

Експерт каже: російські артисти і надалі рватимуться в нашу країну. Адже досі сприймають Україну і як частину імперії, і як величезний гаманець, звідки без особливої напруги можна отримувати чималі гроші.