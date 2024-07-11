Україна планує новий обмін полоненими: у пріоритеті жінки та важкопоранені

Українська сторона анонсувала великий обмін полоненими. Першочергово розглядають повернення важкопоранених та жінок.

Новому обміну посприяють Арабські Емірати. На пресконференції "Повернути означає врятувати" уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що Росія усіляко перешкоджає та не бажає повертати полонених жінок додому.

Дивіться також Обмін "всіх на всіх": омбудсмен розповів, чи готова Росія на такий крок

Як планують повернути українських військовополонених

Іноземні партнери сприяють пришвидшенню процесів обміну. Проте Лубінець не розкрив усіх деталей. Наразі пріоритетними категоріями для повернення в Україну є жінки та важкопоранені.

Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні,

— сказав омбудсмен.

Скільки ще полонених утримує Росія

Окрім військових, держава-агресорка утримує понад 14 тисяч цивільних громадян. Як зазначив Лубінець, це люди, які перебувають на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму. Зокрема ще із 2014 року. Механізми їх повернення набагато складніші, ніж обмін військовими.

Раніше стало відомо, що під час останнього обміну з Білорусі повернули 5 людей. Серед них двоє чоловіків та троє жінок.