У Лубнах чоловік влаштував різанину на автомийці: є поранений
Джерело:Поліція Полтавської області
У Лубнах до лікарні звернувся 43-річний чоловік з ножовими пораненнями грудної клітини. Як виявилось, постраждав місцевий житель під час інциденту на автомийці.
Про різанину ще 21 листопад поліцію повідомили медики місцевої лікарні
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Підозрюваний втік на автомобілі
Поліцейські розпочали досудове розслідування. Слідчо-оперативна група приїхала на ймовірне місце злочину – автомийку. Слідчі з'ясували, що місцевий 37-річний житель вдарив ножем у груди 43-річного лубенця.
Чоловіка знайшли у сусідній області
На місці злочину чоловік не затримався: він утік на автомобілі. Проте довго переховуватись у підозрюваного не вийшло: доїхав ймовірний зловмисник до сусідньої області.
Слідчим поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід – домашній арешт у нічний час доби,
– розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.
Справу розслідують за статтею про замах на умисне вбивство. Наразі у кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
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Коротко про останні резонансні злочини та інциденти на Полтавщині:
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