Lufthansa продовжує здійснювати рейси в Україну
Джерело:Укрінформ
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що німецька компанія Lufthansa розмірковує над тим, аби припинити авіасполучення з Україною. Проте у преслужбі компанії запевнили, що рейси в українські міста виконуються.
Про те, що рейси в міста України продовжують здійснювати, повідомили у пресслужбі компанії. Разом з тим у Lufthansa пильно стежать за ситуацією.
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Lufthansa Group продовжує обслуговувати свої напрямки в Україні
Наразі Lufthansa Group продовжує обслуговувати свої напрямки в Україні. Це також відповідає оцінці національних та міжнародних органів влади,
– повідомили у пресслужбі компанії.
У Lufthansa кажуть, що безпека пасажирів та членів екіпажу є пріоритетом, отож наразі проводять моніторинг.
Зазначимо, що рейси Lufthansa Group в Україну виконують такі авіакомпанії:
- Lufthansa,
- SWISS,
- Austrian Airlines
- Eurowings.
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