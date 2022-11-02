На Луганщині тривають важкі бої: ЗСУ знищили кілька важливих об'єктів ворога
2 листопада 2022 , 13:47Читать новость на русском
На сьогодні ситуація на Луганщині складна. Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів на нашій землі.
Нині на Луганщині тривають важкі бої. Про це інформує 24 канал.
Зверніть увагу Загарбники намагаються наступати на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій на 2 листопада
На Луганщині ЗСУ знищили важливі об’єкти
За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили:
- 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,
- 3 склади боєприпасів,
- 6 інших важливих військових об’єктів ворога.
Важкі бої на Луганщині
З різних видів озброєння окупанти обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Греківку, Макіївку, Надію та Невське.
За добу ворог 7 разів штурмував позиції наших військових вздовж лінії зіткнення. Противник здійснив 20 артилерійських та мінометних обстрілів, а також 2 авіаудари.
Яка ситуація на Луганщині: останні новини
- Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ділянки траси "Сватове – Кремінна", що на Луганщині. Також припускають, що північніше від Сватового захисники України прорвали фронт.
- Також Гайдай розповів, що українські захисники просуваються не так швидко, як цього б хотіли. На заваді швидкому просуванню стало те, що Росія встигла підтягнути резерви. Крім того, перешкоджає і несприятлива погода.
- До речі, від початку жовтня ЗСУ деокупували вже 9 населених пунктів Луганщини. Але, на жаль, російська армія нещадно обстрілює деокуповані території. Так, Невське буквально накривають "Градами".
- ЗСУ деокупували село Макіївку, що на Луганщині. Таким чином, українські військові активно звільняють Сватівщину.
- Окрім цього, Гайдай розповів, що на Луганщині планують розвозити гуманітарні набори та набори першої необхідності для ремонтів. Також вже підготували медикаменти та буржуйки.
Варте уваги – ЗСУ звільнили ще одне село на Луганщині: дивіться відео