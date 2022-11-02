На Луганщині тривають важкі бої: ЗСУ знищили кілька важливих об'єктів ворога

На сьогодні ситуація на Луганщині складна. Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів на нашій землі.

Нині на Луганщині тривають важкі бої. Про це інформує 24 канал.

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На Луганщині ЗСУ знищили важливі об’єкти

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили:

4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

3 склади боєприпасів,

6 інших важливих військових об’єктів ворога.

Важкі бої на Луганщині

З різних видів озброєння окупанти обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Греківку, Макіївку, Надію та Невське.

За добу ворог 7 разів штурмував позиції наших військових вздовж лінії зіткнення. Противник здійснив 20 артилерійських та мінометних обстрілів, а також 2 авіаудари.

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