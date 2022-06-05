На Луганщині постійні обстріли, окремі бригади відбивають по 6 атак щодня, – Наєв

В Луганській області сили оборони відбивають щодня численні ворожі атаки – вони не припиняються ані вдень, ані вночі. На Донецькому напрямку росіяни накривають наші позиції з артилерії та авіації.

Про ситуацію на найважчих ділянках фронту розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Генерал-лейтенант наголосив, що стійкість оборона полягає у стійкості українських військових, які виконують обов'язки з ризиком для життя.

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Окремі бригади змушені відбивати по 6 атак ворога щодня

В Луганській області у зоні відповідальності певних бригад нашим захисникам доводиться відбивати по 6 і більше атак щодня. Тим часом на Донеччині українські позиції вороги накривають постійними артилерійськими обстрілами. Також росіяни б'ють з авіації.

На Запорізькому напрямку ЗСУ роблять все задля стійкості оборони. Вони не дозволяють статись ворожому прориву.

Кожного дня їх подвиги унеможливлюють просування противника. Це дуже складне завдання, яке виконують солдати, сержанти, командири взводів, рот, батальйонів та бригад,

– розповів командувач ОС ЗСУ.

Оборонці не дають ворогу просунутись

Українські військові роблять все, аби в мінімальний термін підвищити свої спроможності – на найбільш загрозливих напрямках. Оборонці працюють над тим, аби не дати шансу ворога просунутись та оточити наші сили.

Пишаюся мужніми героями великої держави, що зі зброєю в руках стали на захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. Честь Вам і земний уклін,

– додав генерал-лейтенант Наєв.

З 24 лютого українські захисники ліквідували 31 150 російських окупантів . Також наші воїни знищили 1381 танк, 3392 бойові броньовані машини, 210 літаків та 175 гелікоптерів.

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Ситуація на найбільш напружених ділянках фронту

За словами Сергія Наєва, на Харківському напрямку ЗСУ покращили своє тактичне положення. Там тривають роботи з укріплення ліній оборони.

Лише за добу окупанти обстріляли 32 населені пункти: щонайменше 4 людей загинули, ще більше ніж 10 були поранені.

Росіяни вщент зруйнували гуманітарний штаб у Лисичанську. Там зафіксували близько 30 "прильотів".

Вороги продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, наразі місто поділене навпіл, йдуть вуличні бої. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, росіяни підтягнули в обласний центр Луганщини додаткові сили.

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