У Повітряних силах назвали зброю, якою вразили пункт управління росіян в окупованому Луганську

Україна 13 квітня вразила у тимчасово окупованому Луганську пункт управління російських загарбників. Цього вдалося досягнути завдяки далекобійному озброєнню, яке нашій державі надали партнери.

Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш. За словами майора, внаслідок удару наших військових по пункту управління у Луганську наслідки для російських загарбників були відчутні, передає 24 Канал.

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У Повітряних силах назвали зброю, якою вразили пункт росіян

Євлаш наголосив, що Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети типу SCALP та Storm Shadow. Саме це далекобійне озброєння зараз ефективно застосовують на фронті.

У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління в Луганській області, внаслідок чого був ліквідований особовий склад та техніка противника,

– пояснив речник.

Попри це майор додав, що Україні потрібно більше ракет західного зразка, що можуть вражати цілі ворога на більшій відстані. Зокрема, мовиться про таке озброєння, як SCALP, Storm Shadow та Taurus.

"Ці ракети досить добре допомогли б нам виконувати завдання та мати довгу руку для вражання ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території нашої країни", – підкреслив Євлаш.

У Луганську Сили оборони вразили пункт управління окупантів