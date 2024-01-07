Новий етап ескалації: росіяни на Сході розподіляють сили на три напрямки
Російські військові використовують Луганщину як військовий хаб, перекидаючи туди техніку та особовий склад. Вже звідти підсилення перекидають на три головні напрямки.
Зважаючи на активізацію обстрілів, не схоже, що у росіян є проблеми із резервами. Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що окупанти активно використовують дрони.
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Окупанти активізувалися
На Лиманському та Куп'янському плацдармах спостерігається загострення та активізація ворога. Зараз там є збільшення сил противника, про що раніше говорили у Генштабі.
Луганська область – це логістичний хаб для окупаційних військ, тому що залізницею їм зручніше завозити важку техніку, особовий склад і БК саме в Луганськ, а далі вже перенаправляють це або на Куп'янський напрямок, або на Серебрянське лісництво, або ж у бік Бахмута,
– зазначив Сергій Гайдай.
На цих напрямках збільшилась кількість та інтенсивність обстрілів російських окупантів. На думку Гайдая, це може свідчити про новий етап ескалації.
"Наймасовіше зараз використовують авіацію: КАБи і ФАБи. Постійно збільшується кількість прильотів. Хоч ці бомби не дуже точні, але дуже потужні. В рази збільшилось використання FPV-дронів", – наголосив ексочільник Луганської ОВА.
Часто росіяни застосовують і "Ланцети". Водночас Гайдай повідомив, що спілкується з українцями, які розробили засоби боротьби з цими російськими дронами. Якщо на практиці вони працюватимуть так само добре, як і в теорії, українським військовим вдасться краще прикрити свої позиції.
Адже засоби радіоелектронної боротьби непогано протистоять FPV-дронам, а з "Ланцетами" боротися важче.
Актуальні новини з фронту
- За повідомленням Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" українські воїни продовжують розширювати плацдарм. При цьому наші захисники відбивають атаки ворога та завдають втрат окупантам. Упродовж 6 січня росіяни здійснили 18 безрезультатних штурмових дій.
- Окупанти також не полишають спроб захопити Авдіївку. За добу 5 січня Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Новобахмутівки та Авдіївки і ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського, що на Донеччині. Українські військові стримують ворожий натиск.
- Зауважимо, що російська армія за час повномасштабного вторгнення скоротилась на 364 730 окупантів. Упродовж 6 січня Сили оборони знищили 860 російських військових.