З'являється багато "туристів": як погода впливає на бойові дії на Луганщині

Ситуація на Луганщині достатньо важка, однак її повністю контролюють Сили оборони України. Нині почалися дощі, тож через це не може проходити важка техніка ЗСУ. Цим користується ворог.

Про це 24 Каналу заявив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що так окупанти перекидають все більше "туристів". Зазначимо, що значні опади ускладнюють ситуацію на фронті.

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"Тобто, тих підрозділів, які користуються ракетно-зенітними комплексами, протитанковими зенітними комплексами. У них є непогана зброя – "Корсари" (російські БпЛА – 24 Канал)", – сказав Гайдай.

І, мовляв, тоді, коли промерзне земля і можна буде перекидати важку техніку, то тоді буде проблема. Адже її зустрічатимуть "Корсари" – доволі загрозлива ворожа зброя.

У ворога з'явилася велика кількість FPV-дронів. За словами ексголови Луганської ОВА, за наступ на один опорний пункт росіяни можуть застосовувати від 10 до 15 таких дронів.

Це свідчить про те, що у них є перевага в цьому,

– наголосив Сергій Гайдай.

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