На окупованих територіях підлітків вчать воювати, – Гайдай назвав мету

У тимчасово окупованій Луганській області величезна проблема із медичним забезпеченням. А окупанти натомість готують підлітків до війни.

Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Головну ставку росіяни роблять на свою пропаганду.

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Росіяни готують дітей до війни

Окупанти створили псевдопатріотичний табір "Воин". За планом ворога, дітей від 14 років направлятимуть на військову підготовку, а вже із 16 – готуватимуть до мобілізації.

"Це продовження геноциду України. Переважну більшість чоловіків мобілізаційного віку вони (росіяни – 24 Канал) позабирали на фронт. Більшість з них загинули або отримали травми і повернулися додому, якщо вижили. Вони готують підлітків до того віку, коли вони можуть бути мобілізовані. Щоб потім не довелося витрачати час на підготовку і одразу відправили на передову", – відзначив Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай про події в Луганській області: дивитись відео

Ба більше – у згаданому центрі окупанти не припиняють роботу своєї пропаганди. Це перше, що вони робили, окупувавши українські території.

"Як тільки вони зайшли на територію Луганської області, перше, що почали робити росіяни – розповсюджувати пропаганду. Не відновлення будинків чи комунікацій почалося. Те, що відбувається з підлітками – накачка російською пропагандою", – заявив ексочільник Луганської ОВА.

Серед інших проблем – в області катастрофічна ситуація із медичним забезпеченням. Багато медиків виїхали, бо не захотіли працювати з окупантами. Ті, хто залишився, – їх небагато. Також росіяни вивезли обладнання убік Луганська.

"Це говорить про те, що поки довезуть цивільного або пораненого, у них величезні шанси, на жаль, загинути", – пояснив Гайдай.

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