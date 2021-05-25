У Лукашенка опублікували ймовірну розмову диспетчера з пілотом Ryanair

У мережі з'явився запис розмови диспетчера аеропорту "Мінськ" з пілотом літака Ryanair. Його оприлюднив Департамент авіації білоруського Міністерства транспорту.
Розмову вели англійською мовою. Диспетчер попередив екіпаж про загрозу та рекомендував приземлитися у білоруському аеропорту.
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Раніше коротший фрагмент розмови авіадиспетчера та пілота літака, пасажиром якого був Протасевич, публікували білоруські ЗМІ.
Тож ймовірно, що аудіозапис, оприлюднений режимом білоруського диктатора, є його повною або альтернативною версією.
Розшифровка розмови від Мінтранспорту
Диспетчер: RYR 1TZ, повідомляємо, що у нас є інформація від спецслужб про бомбу у вас на борту. Вона може бути активована над Вільнюсом.
Пілот: Зрозумів.
Диспетчер: З міркувань безпеки рекомендуємо приземлитися в UMMS (Національний аеропорт "Мінськ").
Пілот: Добре, це зрозуміло. Дайте нам новий курс, будь ласка. Звідки прийшло повідомлення про бомбу? Звідки у вас така інформація?
Диспетчер: У службі безпеки аеропорту повідомили, що отримали лист на електронну пошту.
Пілот: Служба безпеки аеропорту Вільнюса чи Греції?
Диспетчер: Електронний лист відправили у кілька аеропортів.
Пілот: Зрозумів.
Пілот: Звідки взялася рекомендація про перенаправлення до Мінська? Від кого вона надійшла? Від компанії чи керівництва аеропорту вильоту або прибуття?
Диспетчер: Це наші рекомендації.
Диспетчер: Будь ласка, повідомте про пасажирів на борту та про наявність небезпечних вантажів.
Пілот: Небезпечних вантажів немає. На борту 133 людини.Зверніть увагу! Після посадки літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича. Вибухівки на борту так і не знайшли.
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У Білорусі вже відреагували на такий крок. Тамтешнє МЗС направило українським дипломатам ноту протесту. Там сподіваються, що рішення скасують.
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